Etats-Unis : la créatrice des moufles de Bernie Sanders dépassée par son succès

La photo de Bernie Sanders assis les bras croisés pendant l’inauguration du président américain Joe Biden a fait le tour du monde, et ce sont maintenant les moufles qu’il portait que tout le monde s’arrache, à la grande surprise de sa créatrice.

Jennifer Ellis est maintenant liée au sénateur du Vermont, qu’elle le veuille ou non. L’enseignante de 42 ans, venant du même État que l’ancien candidat à la présidentielle américaine Bernie Sanders, est en effet la créatrice des moufles qu’il portait mercredi dernier pendant l’investiture de Joe Biden.

