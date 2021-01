Pakistan : il meurt percuté par un train pendant une vidéo TikTok

Un accident mortel a eu lieu dans la région d’Islamadad au Pakistan vendredi. Un jeune homme de 18 ans a été tué après avoir été heurté par un train.

Celui-ci était en train de marcher le long des voies ferrées tandis qu’il se faisait filmer par un ami, a précisé le porte-parole des opérations de secours de Rawalpindi, en périphérie de la capitale pakistanaise.

TikTok très populaire dans le pays

Les deux hommes étaient en fait en train de tourner une vidéo destinée à être publiée sur le réseau social TikTok, véritable phénomène de société où de nombreux jeunes postent des vidéos devenant souvent virales, dans lesquelles ils se mettent en scène.

Malgré l’arrivée rapide des secours, le jeune homme était déjà mort à leur arrivée.

Un drame qui a choqué au Pakistan, pays où le fait de faire des vidéos ou de prendre des selfies est particulièrement populaire. Et c’est toute la communauté TikTok qui va maintenant réfléchir à deux fois avant de prendre de tels risques pour faire la vidéo la plus populaire possible.

