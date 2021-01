Passage de migrants vers l'Angleterre : 5 individus interpellés

Une équipe de trafiquants de migrants a été dementelée lundi par la Brigade mobile de recherche de Lille (Direction zonale de la police aux frontières Nord). Les suspects fournissaient notamment des bateaux aux exilés soudanais pour qu'ils partent de Calais en direction des îles britanniques.

Les enquêteurs se sont mis sur la pistes des trafiquants après une traversée de migrants le 7 septembre dernier, grâce à un renseignement de l'unité de recherche opérationnelle franco-britannique.

Les policiers attribuent au total aux suspects arrêtés le passage réussi en Angleterre de 27 migrants soudanais et 3 tentatives avortées. Parmi les 5 hommes interpellés lundi figure, aux yeux des policiers, le chef du réseau et son bras droit, tous les deux de nationalité tchadienne et en situation régulière sur le territoire français. L'organisateur présumé a reconnu avoir acheté et fourni aux candidats à la traversée clandestine de la Manche bateaux et moteurs pour leur permettre de réaliser leur passage, moyennant 8 000 euros par embarcation. Le prix comprennant également la logistique et l'hébergement en attente du passage.

C'est le troisième suspect, un Soudanais, qui se chargeait du matériel et du logement. Les deux dernières personnes arrêtées sont soupçonnées d'avoir été au courant du trafic et de ne pas l'avoir dénoncé.

Les deux co-organisateurs et le logeur seront jugés le mois prochain et ont été placés en détention provisoire. Tous ont un titre de séjour sur le territoire français en règle.