Variant brésilien du coronavirus : ce que l’on sait

L’annonce de différents variants du Covid-19 inquiète de plus en plus. Après le variant anglais, puis le sud-africain, voilà que l’on pourrait bientôt faire face en France et en Europe au variant brésilien du virus meurtrier. Mais que sait-on à son sujet ?

Découverte au Japon

C’est le 2 janvier dernier, à Tokyo, que le variant brésilien a fait parler de lui pour la première fois. Il a été découvert par les autorités sanitaires sur quatre Japonais, deux enfants et deux adultes, qui revenaient du Brésil. Son existence a depuis été confirmée en Allemagne, jeudi dernier puisqu'un touriste revenant du pays d’Amérique du Sud était porteur de ce nouveau variant.

L’OMS inquiète

L’Organisation Mondiale de la Santé, dès la découverte de ce nouveau variant, a voulu insister sur l’inquiétude qui pèse à son sujet. Selon un chercheur brésilien, il serait la conséquence d'une lignée virale du Brésil, qui circule en Amazonie. Ce qui pourrait malheureusement expliquer la multiplication des cas et du nombre de décès dans le pays, et notamment dans la région de Manaus, capitale de l’Etat d’Amanozas, au nord-est du Brésil.

La crainte d’une nouvelle mutation

Tout comme les autres variants anglais ou sud-africain, le variant brésilien inquiète par sa haute transmissibilité. Si bien que les autorités sanitaires mondiales craignent que les vaccins soient inefficaces sur ces deux derniers, dont la mutation porte le nom barbare de E484K. «C'est un problème qui inquiétait beaucoup d'entre nous: que des nouveaux variants du Sars-Cov-2 échappent à la réponse immunitaire en plus de leur plus grande transmissibilité», a notamment tweeté l’immunologue Kristian Andersen, de l’institut de recherche américain Scripps.

