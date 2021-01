Australie : un homme retrouvé après s'être perdu 18 jours dans le bush

Un homme qui avait disparu depuis plus de deux semaines en plein bush australien a été retrouvé vivant ce dimanche 24 janvier. Selon la police locale, Robert Weber a survécu «en buvant l’eau d’un barrage et en mangeant des champignons».

L'homme de 58 ans avait été vu pour la dernière fois le 6 janvier sortant d'un hôtel de Kilkivan, à environ 200 kilomètres au nord de Brisbane.

Selon la police du Queensland, son véhicule s'était enlisé sur une route qu'il ne connaissait pas. «Il est resté près de sa voiture avec son chien pendant trois jours avant de se trouver à court d'eau», a précisé la police dans un communiqué.

Missing man, Robert Weber, was located this morning (Sunday January 24) near a dam around 9am by a property owner. https://t.co/jiwNQYhrVz pic.twitter.com/TpRBN77C6C

— Queensland Police (@QldPolice) January 24, 2021