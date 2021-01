L'un des plus grands barons de la drogue d'Asie arrêté aux Pays-Bas

Fin de course pour le «El Chapo asiatique». Tse Chi Lop, soupçonné d'être l'un des plus importants barons de la drogue en Asie, a été arrêté aux Pays-Bas vendredi à l'issue d'une vaste opération menée par la police australienne. Ce Canadien d'origine chinoise de 57 ans était l'un des hommes les plus recherchés au monde.

Il est considéré par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC) comme le chef présumé d'un immense cartel asiatique connu sous le nom de «Sam Gor» ou «The Company», un important producteur et fournisseur sur le plan mondial de méthamphétamine.

Selon l'ONUDC, il est le principal acteur du marché de cette drogue extrêmement addictive en Asie et dans le Pacifique, estimé entre 30 et 61 milliards de dollars par an (entre 25 et 50 milliards d'euros). En Australie, «Sam Gor» est responsable de 70 % des entrées de drogues illégales dans le pays, affirme la police locale.

Cette dernière avait émis dès 2019 un mandat d'arrêt contre Tse Chi Lop, souvent comparé au baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman, dans le cadre d'une opération qui a permis de «démanteler un syndicat mondial du crime opérant dans cinq pays», a-t-elle indiqué dans un communiqué. En 2013, cette opération avait entraîné l'arrestation de 27 personnes pour «importation et trafic de quantités importantes d'héroïne et de méthamphétamine en Australie».

Tse Chi Lop a finalement été arrêté après près d'une décennie de traque, à l'aéroport d'Amsterdam, alors qu'il allait prendre un vol pour le Canada. Selon les médias australiens, cette arrestation est «la plus importante» pour la police du pays depuis deux décennies. Elle travaille désormais avec le procureur général australien pour présenter une demande formelle d'extradition, afin que le narcotrafiquant canadien soit jugé par la justice australienne.