Coronavirus en Europe : quels sont les pays en confinement aujourd'hui ?

A l'heure où un nouveau reconfinement est à l'étude en France, d'autres pays ont sauté le pas. Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal... Nombreux sont nos voisins européens à être confinés depuis déjà plusieurs semaines.

Allemagne

En place depuis mi-décembre, le confinement national décrété en Allemagne a été, la semaine dernière, prolongé au moins jusqu'à la mi-février. La plupart des établissements non-essentiels sont fermés (restaurants, salles de sport, commerces, etc.), de même que les écoles. Les masques médicaux (FFP2 ou chirurgicaux) ont été rendus obligatoires dans les transports et les magasins, et le télétravail a été imposé au moins jusqu'au 15 mars.

Royaume-Uni

Le Pays de Galles le 20 décembre, puis l'Irlande du Nord le 26 décembre, avant l'Ecosse le 5 janvier et l'Angleterre le 6 janvier. Tout le Royaume-Uni est désormais entièrement confiné, pour se protéger du variant du Covid-19 apparu sur son sol, qui y a provoqué une flambée des contaminations et des décès.

Les Britanniques ont ordre de rester chez eux, et ne peuvent sortir que pour faire des courses, de l'exercice physique ou travailler s'ils ne peuvent pas le faire à distance. Les écoles sont également fermées. En Angleterre, les restrictions sont en vigueur au moins jusqu'au mois de mars. Le confinement a récemment été prolongé jusqu'au 5 mars en Irlande du Nord, et jusqu'à la mi-février en Ecosse. Aucun calendrier n'a été donné au Pays de Galles.

Irlande

Après avoir instauré un confinement partiel le 24 décembre, l'Irlande a finalement décidé de durcir ses restrictions le 30 décembre, face à la hausse exponentielle du taux d'infection au coronavirus. Un confinement strict est en place au moins jusqu'à la fin du mois (pubs, restaurants et écoles fermés, interdiction de sortir à plus de 5 km de chez soi). Il devrait dans les jours à venir être prolongé de six semaines.

Portugal

Peu touché par la première vague de la pandémie de coronavirus, le Portugal fait actuellement face à une explosion du nombre de cas de Covid-19. De quoi pousser le gouvernement à confiner sa population pour la deuxième fois, depuis le 15 janvier dernier, pour au moins un mois. Ces restrictions ne concernaient pas les écoles dans un premier temps. Face à une situation sanitaire jugée dramatique, elles ont été fermées pour quinze jours en fin de semaine dernière.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le gouvernement a décidé mi-janvier d'étendre le confinement, instauré mi-décembre, de trois semaines, jusqu'au 9 février. Les magasins non-essentiels et les écoles sont fermés, tout comme les lieux culturels, et de strictes limitations des rassemblements (en intérieur comme en extérieur) ont été décrétées. Un couvre-feu de 21h à 4h30 s'est ajouté à ce confinement samedi.

Autriche

Mis en place le 26 décembre, le confinement en Autriche, qui devait s'achever le 24 janvier, a finalement été prolongé jusqu'au 8 février, date à laquelle le gouvernement envisage de lever progressivement les restrictions. Les commerces non-essentiels, écoles, restaurants, musées ou encore cinémas sont fermés, mais pas les stations de ski. Le port du masque FFP2 est obligatoire dans le pays depuis ce lundi.

Pologne

En Pologne, le confinement partiel mis en place initialement du 28 décembre au 17 janvier a été prolongé jusqu'à la fin du mois. Les restaurants, bars, cinémas ou théâtres sont fermés, et les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. Les élèves des trois premiers niveaux des écoles primaires ont repris les cours le 18 janvier, tandis que tous les autres poursuivent l'enseignement à distance.

Danemark

Le Danemark est en confinement depuis la mi-décembre. Depuis, il a été prolongée deux fois. Il doit désormais se terminer le 7 février. Les commerces non-essentiels sont fermés, de même que les écoles ou les universités, et le télétravail est recommandé. Depuis le 6 janvier, les mesures ont été durcies, avec la réduction de dix à cinq personnes des rassemblements autorisés, et l'augmentation de 1 à 2 mètres de la distanciation physique.

Grèce

La Grèce est sous confinement depuis le 7 novembre. Il a depuis été prolongé à plusieurs reprises, et doit désormais durer au moins jusqu'au 1er février. Les restaurants, bars, musées, cinémas ou théâtres sont fermés, et des attestations doivent être utilisées pour pouvoir se déplacer. En revanche, les écoles maternelles et primaires ont rouvert le 11 janvier, avant les commerces le 18 janvier. Un couvre-feu est également en vigueur de 21h à 5h.

Et aussi...

Ailleurs en Europe, la Hongrie est elle aussi confinée partiellement au moins jusqu'au 1er février. Un confinement est en vigueur en Slovaquie jusqu'au 7 février. La Lituanie est sous régime de «quarantaine nationale» jusqu'au 31 janvier. Chypre est confiné jusqu'à la même date. En Bulgarie, c'est également le 31 janvier que le confinement partiel doit prendre fin.