Covid-19 : Les riches encore plus riches qu'avant la crise

«Le virus des inégalités» : c'est le nom du nouveau rapport de l'association Oxfam. Et pour cause. Les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur fortune d'avant-crise en seulement neuf mois, alors qu'on estime qu'il faudra au moins dix ans aux plus pauvres pour se relever.

Pire encore : non seulement les riches n'ont pas souffert de la pandémie, mais en plus, certains ont vu leurs bénéfices augmenter. L'exemple le plus parlant est celui de Jeff Bezos. Le patron d'Amazon, qui détient la plus grande fortune du monde, a été favorisé par la fermeture des commerces dits non essentiels. En septembre 2020, il aurait donc pu verser à chacun de ses 876 000 salariés une prime de 105 000$... tout en restant aussi riche qu'avant la crise.

Les milliardaires français survolent la crise. Entre mars et décembre 2020, ils ont gagné près de milliards d'euros, dépassant leur niveau de richesse d'avant crise et enregistrant la 3ème plus forte progression après les Etats-Unis et la Chine.



Un constat sans appel. D'autant plus que s'ouvre ce 25 janvier le «Davos Agenda», une réunion de grands dirigeants mondiaux destinée à discuter de l'état de la planète en 2021. Le sujet des inégalités devrait, une fois de plus, être sur la table. Car comme le rappelle Oxfam, les écarts de richesse ne sont pas nouveaux : «Cette crise arrive dans un monde déjà profondément inégal, où une minorité de personnes, en majorité de très riches hommes blancs, accaparent l'essentiel des richesses», affirme Quentin Parrinello, porte-parole de l'association. «Notre modèle économique permet à une élite d'amasser des richesses considérables pendant la récession la plus dramatique que nous ayons connue depuis la Grande Dépression, alors que des milliards de personnes, et notamment celles en première ligne de cette crise, peinent à payer leurs factures et à se nourrir.»

Selon les estimations, entre 200 et 500 millions de personnes auraient en effet basculé dans la pauvreté depuis le début de la pandémie. Les femmes sont particulièrement touchées : elles sont surreprésentées dans les métiers précaires et/ou mal payés. Au contraire, les 1000 personnes les plus fortunées ont gagné 540 milliards de dollars. Soit, comme le rappelle Oxfam, suffisamment d'argent pour financer le vaccin contre le Covid-19 et le distribuer à tout le monde.

L'association appelle donc à prendre des mesures immédiates. Avec un argument phare : si les différents gouvernements agissent maintenant, les plus pauvres pourraient retrouver leur niveau d'avant-crise en trois ans au lieu de dix, selon les estimations de la Banque Mondiale. Oxfam livre donc certaines pistes pour réduire les inégalités. Par exemple : revaloriser le salaire minimum dans les secteurs social et santé, établir des plafons salariaux, prolonger les dispositifs d'aides exceptionnelles pour les personnes précaires, ou encore supprimer les subventions aux énergies fossiles. L'association se rapproche également de l'économiste Thomas Piketty en proposant de taxer plus fortement les riches. «Cela peut prendre la forme d'une augmentation de l'impôt sur la fortune, de taxes sur les transactions financières et de mesures d'éradication de l'évasion fiscale», a détaillé Oxfam dans son rapport. Reste à savoir si ces appels seront entendus.