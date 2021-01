DIRECT - Coronavirus : l'institut Pasteur arrête son principal projet de vaccin, pas assez efficace

Alors que le variant britannique semble lié à une plus forte mortalité, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

13H43

La pandémie de Covid-19 a provoqué des «dommages massifs» sur l'emploi, avec l'équivalent de 255 millions d'emplois perdus en 2020, selon l'Organisation internationale du travail (OIT) lundi.

Sur l'ensemble de 2020, «8,8% des heures de travail dans le monde ont été perdues (par rapport au quatrième trimestre 2019), ce qui équivaut à 255 millions d’emplois à temps plein», soit quatre fois plus d'heures de travail parties en fumée que pendant la crise financière de 2009, souligne l'agence spécialisée de l'Onu, dans son septième rapport consacré à l'impact de la pandémie sur le monde du travail.

13h03

Dans un communiquĂ©, l'institut Pasteur annonce mettre un terme Ă son principal projet de vaccin, car les premiers essais montrent qu'il est moins efficace qu'espĂ©rĂ©.Â

10H54

Les Autrichiens ont troqué lundi leurs masques en tissu pour des protections FFP2, désormais obligatoires pour les plus de 14 ans dans les transports, les magasins, les lieux de prestation de services et les cabinets médicaux.

09h32

Le président (LR) du Sénat Gérard Larcher a appelé à tout tenter avant de décider d'un troisième confinement généralisé, soulignant les "conséquences humaines", parmi lesquelles de possibles "drames", qu'il aurait pour les Français. "S'il n'y a pas d'autres solutions avant la progression de la vaccination, on ne pourra pas y échapper. Mais tout doit être tenté avec des mesures intermédiaires. Un reconfinement total aurait des conséquences humaines très fortes, notamment chez les jeunes, de plus en plus en difficulté", souligne-t-il dans un entretien au Figaro en ligne dimanche soir.

08h18

CCI France, l'organisation nationale des Chambres de commerce et d'industrie, a plaidĂ© lundi pour le maintien des commerces ouverts en cas de reconfinement, pour des raisons Ă©conomiques mais aussi car les commerçants sont "moralement extrĂŞmement atteints".Â

07h00

Une enquĂŞte rendue publique ce lundi met l'accent sur le besoin de vacciner contre le Covid-19 les bĂ©nĂ©voles associatifs de plus de 50 ans intervenant auprès des populations fragiles afin de leur permettre de poursuivre leur engagement. Cette enquĂŞte du rĂ©seau d'experts et universitaires Recherches et SolidaritĂ©s a Ă©tĂ© menĂ©e auprès de 1.650 bĂ©nĂ©voles associatifs.Â

04h42

La première personne contaminée localement en Nouvelle-Zélande en plus de deux mois est atteinte du variant sud-africain du coronavirus, et la transmission s'est probablement faite pendant sa quarantaine, ont annoncé lundi les autorités. Une femme de 56 ans qui était récemment rentrée d'Europe a été testée positive samedi, 10 jours après avoir achevé sa quarantaine obligatoire de deux semaines à l'isolement.

03h35

La Bolivie a dépassé ce dimanche les 200.000 contaminations de Covid-19 et se rapproche du seuil des 10.000 morts depuis le début de la pandémie en mars dernier dans ce pays.

03h23

Le président Joe Biden réimposera lundi une interdiction d'entrer aux Etats-Unis à la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus en Grande-Bretagne, au Brésil, en Irlande et dans une grande partie de l'Europe, a déclaré un responsable de la Maison Blanche. Joe Biden étendra également cette interdiction aux voyageurs qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud en raison des informations selon lesquelles de nouveaux variants du coronavirus plus transmissibles apparaissent aux Etats-Unis, a ajouté le responsable.

01h49

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, âgé de 67 ans, a annoncé qu'il avait été testé positif au Covid-19, que ses symptômes étaient légers et qu'il restait optimiste. "Je regrette de vous informer que j'ai été contaminé au Covid-19. Les symptômes sont légers mais je suis déjà un traitement médical", a affirmé le chef de l'Etat sur son compte officiel Facebook.