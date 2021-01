Et les pays où les habitants sont le plus souvent ivres sont...

Considérés comme de gros buveurs, les Britanniques justifient leur réputation. Selon une étude internationale menée dans plus de 25 pays, les Ecossais et les Anglais sont ceux qui disent être le plus souvent ivres : 34 fois sur l'année écoulée, contre une moyenne mondiale de 21 fois.

Ce sont les Australiens qui arrivent troisièmes (32 fois), devant les ressortissants de deux pays scandinaves, le Danemark (31 fois) et la Finlande (30 fois). Les Français se placent eux en 8e position, à égalité avec les Irlandais (26 fois), tandis que les Sud-Américains sont en queue de peloton (7 fois pour les Argentins et les Colombiens).

L'an dernier, dans le précédent rapport du Global Drug Survey (GDS), les Britanniques étaient déjà au sommet de ce classement. Ils affirmaient en moyenne avoir été soûls 51 fois au cours des douze derniers mois, pour une moyenne mondiale de 33 fois.

Mais cette année, les résultats sont plus solides, car les enquêteurs du Global Drug Survey ont précisé aux quelque 110.000 sondés, interrogés en fin d'année 2019, soit avant la pandémie de coronavirus, ce qu'ils entendaient par «être ivre». Il l'ont défini de la façon suivante : «Avoir tellement bu que vos facultés physiques et mentales sont altérées au point que votre équilibre/parole en est affecté, que vous êtes incapable de vous concentrer clairement sur quelque chose et que votre conversation et vos comportements sont très différents de d'habitude pour les personnes qui vous connaissent», peut-on lire dans leur rapport 2020.

Plus de regrets chez les femmes

Le Royaume-Uni fait également partie des pays dans lesquels on retrouve le moins de gens disant ne jamais avoir été ivres au cours de l'année écoulée. Seuls 7 % des Anglais et des Ecossais l'affirment. Une proportion moindre est observée seulement au Danemark et en Australie (5 %). Les Français sont dans la moyenne mondiale (16 %), tandis que ce sont les Portugais qui sont les plus sages (54 %).

Si l'on regarde les chiffres au niveau mondial, les hommes de moins de 25 ans sont ceux qui sont le plus souvent soûls : 28 fois dans l'année. C'est 2,3 fois plus que les femmes de plus de 25 ans par exemple (12 fois). Une différence significative se fait également jour en fonction du sexe, lorsqu'il est question de regrets. Si, globalement, les sondés disent regretter d'avoir été ivres dans un tiers des occasions (33 %), ce chiffre monte à 39 % pour les femmes, quand il est de 30 % chez les hommes. Par ailleurs, c'est dans les pays où l'ivresse est la moins répandue que les regrets sont les plus fréquents.