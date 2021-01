Etats-Unis : une voiture de police fonce dans une foule qui assistait à une course de rue

À Tacoma, dans l'Etat de Washington, une voiture de police est rentrée dans une foule qui s'était rassemblée pour assister à une course de voitures urbaines.

Les spectateurs semblent barrer la route du véhicule. Après avoir tenté d'avancer au ralenti, la voiture recule sur quelques mètres avant de repartir brusquement, renversant plusieurs personnes au passage, comme le montre une vidéo de The Tacoma News Tribune. Une personne aurait été hospitalisée après l'événement.

Full video from original post above pic.twitter.com/vnWOZ2mqYm — Jason Gauthier (@jasonjgauthier) January 24, 2021

L'agent de police qui était au volant a été placé en congé. Le département des forces de l'ordre est revenu sur l'évènement, expliquant que le policier en question avait eu «peur pour sa sécurité» en raison de personnes qui auraient commencé à frapper sur les vitres du véhicule.

La police de Tacoma pointée du doigt

«J'envoie mes pensées à toutes les personnes blessées dans l'événement de ce soir, et m'engage à la complète coopération de notre département dans l'enquête indépendante», a déclaré Mike Ake, chef intérimaire de la police de Tacoma. Une déclaration qui n'a pas empêché l'organisation de manifestations rapidement après les faits.

Ce n'est pas la première fois que le comportement des forces de l'ordre de la ville est mis en cause. En mars dernier, Manuel Ellis, un homme noir de 33 ans, a perdu la vie pendant une intervention policière. Frappé à plusieurs reprises, il est mort par asphyxie à cause de la position dans laquelle il était maintenu au sol d'après le rapport du médecin légiste. Une vidéo de surveillance l'a enregistré prononcer les mêmes mots que George Floyd, mort plusieurs semaines plus tard : «je ne peux plus respirer».