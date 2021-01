Canada : un magnat des casinos et sa femme mentent pour obtenir un vaccin destiné aux communautés autochtones

Une combine rapidement détectée par les forces de l’ordre. Un riche homme d’affaires canadien et sa femme ont fait semblant d’être des employés d’un hôtel de Yukon, territoire autochtone du Canada, pour recevoir le vaccin destiné aux communautés fragiles de cette région. Ils ont été arrêtés le 21 janvier dernier.

Le couple, résidant à Vancouver, a affrété un avion pour se rendre à Beaver Creek, une petite commune de 100 personnes dans la région de Yukon, au nord du Canada, rapporte le Guardian. Une équipe médicale s’y était installée pour administrer le vaccin Moderna à cette population, particulièrement fragile et vulnérable face au virus.

Selon les informations de la presse locale, Rodney Baker et sa femme Ekaterina se seraient fait passer pour des employés d’un motel de la communauté. Après avoir reçu le vaccin, le couple a demandé à être conduit à l’aéroport, ce qui a mis la puce à l’oreille de l’équipe médicale. Après confirmation de l’hôtel, qui a bien indiqué qu’ils n’étaient pas des employés, le personnel de la clinique mobile de vaccination a prévenu les autorités.

Les forces de l’ordre ont retrouvé les deux individus à l’aéroport, prêts à s’envoler vers Vancouver. Ils ont été poursuivis pour avoir enfreint les règles sanitaires du territoire de Yukon, et risquent jusqu’à six mois de prison et une amende de 500 dollars canadiens (soit environ 320 euros). Rodney Baker a démissionné ce dimanche de son poste de président de la société Great Canadian Gaming Corporation, qui gère les casinos du pays.

Une infraction qui énerve particulièrement la communauté White River First Nation, prioritaire dans la campagne de vaccination à cause de la moyenne d’âge élevée de sa population. Angela Demit, la cheffe de la communauté, a ainsi déclaré : «Nous sommes profondément préoccupés par les actions des individus qui mettent nos aînés et les personnes vulnérables en danger pour outrepasser les règles à des fins égoïstes.» Le ministre des services communautaires de Yukon s’est dit «assez en colère» contre le couple.

Les populations autochtones du nord du Canada sont moins touchées par la pandémie, du fait de leur isolement, mais sont particulièrement vulnérables face au virus. Lors de la première vague épidémique, les liaisons aériennes vers ces régions du nord avaient été considérablement réduites, pour limiter la propagation du virus dans ces territoires, où les services de santé risquent d’être très rapidement saturés.