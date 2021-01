DIRECT - Coronavirus : 22.086 nouveaux cas et 352 morts en 24 heures, 1.184.510 personnes vaccinées au total en France

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

20h44

CovidTracker annonce ce soir que 1.184.510 personnes ont été vaccinées au total en France (+91.552 en 24 heures).

20h07

22.086 nouveaux cas et 352 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France, selon Santé Publique France.

18h32

Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici à fin 2021, a annoncé mardi Paul Hudson, le directeur général du laboratoire français dans une interview accordée au Figaro.

Sanofi travaille lui-même sur deux vaccins pour lutter contre cette pandémie, mais son principal projet a pris du retard et ne devrait pas arriver sur le marché avant la fin de l'année. En attendant, le gouvernement français lui avait enjoint à plusieurs reprises ces dernières semaines d'étudier la possibilité de mettre à disposition ses chaînes de fabrication pour augmenter la production de vaccins déjà existants.

17h51

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays en Europe à dépasser les 100.000 morts des suites du nouveau coronavirus, confirmant l'ampleur de la crise pour ce pays qui place tous ses espoirs dans la vaccination.

Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, 1.631 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant le bilan total de la pandémie à 100.162 morts. Le nombre de cas recensés s'est établi à 20.089, confirmant la décrue de ces derniers jours.

17h45

Le variant anglais du Covid-19 représente près de 10% des cas dépistés en Ile-de-France depuis deux semaines, ce qui augure d'une prochaine hausse "très significative" du nombre de malades, ont indiqué mardi des médecins de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). L'analyse de 1.080 tests PCR positifs, réalisés entre le 11 et le 21 janvier dans huit sites de dépistage franciliens, a conclu que 9,4% correspondent au variant anglais, a précisé la Pr Anne-Geneviève Marcelin, virologue à la Pitié-Salpêtrière, lors d'une conférence de presse.



"Ces résultats sont à prendre avec précaution" mais confirment "une tendance à l'augmentation de ce variant", a-t-elle ajouté.

17h08

Les ventes de champagne ont reculé de 18% en 2020 avec l'épidémie de Covid-19, à 245 millions de bouteilles vendues dans le monde en raison de la fermeture des hôtels, bars et restaurants et du recul du tourisme en France notamment, a indiqué mardi le Comité Champagne, qui regroupe producteurs et négociants.

15h47

L'Allemagne envisage de réduire à "presque à néant" le trafic international aérien à destination de son territoire face à la poursuite de la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur. "Le danger représenté par les différentes mutations de virus exige que nous examinions et discutions au sein du gouvernement de mesures drastiques", a dit Horst Seehofer au quotidien Bild.

13h52

Angela Merkel a appelé à une répartition "équitable" des vaccins dans le monde face à la pandémie de Covid-19, alors qu'une concurrence accrue se développe entre pays du fait d'une offre encore réduite de la part des laboratoires pharmaceutiques.

"L'important est d'avoir une répartition équitable (...) en cette période de faible disponibilité des vaccins", a déclaré la chancelière allemande lors du forum de Davos qui se fait cette année en visio-conférence, en plaidant pour une "voie multilatérale" et contre les tentations protectionnistes.

12h32

Le groupe d'experts de l'OMS sur la vaccination a indiqué qu'il ne recommandait pas la vaccination privilégiée contre le Covid-19 pour les voyageurs internationaux. "Dans la période actuelle où l'offre de vaccins est très limitée, la vaccination préférentielle des voyageurs internationaux irait à l'encontre du principe d'équité", a indiqué le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE).

12h30

La deuxième injection du vaccin contre le Covid-19 de Moderna peut ĂŞtre administrĂ©e jusqu'Ă six semaines après la première dans des circonstances exceptionnelles, a indiquĂ© le groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santĂ© sur la vaccination.Â

11h50

Le ministre de la SantĂ© Olivier VĂ©ran a annoncĂ© que le delai entre les deux injections du vaccin Pfizer ne sera pas allongĂ©, et est donc maintenu à «3 ou 4 semaines». «Nous sommes face Ă un part d'inconnu, je fais le choix de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es validĂ©es», a justifiĂ© le ministre alors que des avis des autoritĂ©s sanitaires estimaient qu'on pouvait allonger ce dĂ©lai Ă six semaines.Â

11h29

Bénéficiaires d'investissements massifs de l'UE, les fabricants de vaccins anti-Covid "doivent maintenant tenir leurs promesses et honorer leurs obligations", a averti mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après des annonces de retards de livraisons en Europe.

"L'Europe a investi des milliards pour développer les premiers vaccins et créer un véritable bien commun mondial. Maintenant, les entreprises doivent tenir leurs promesses", a-t-elle affirmé dans une intervention en vidéo au Forum économique mondial de Davos, à l'heure où l'UE hausse le ton contre les retards de livraison annoncés par le duo Pfizer-BioNTech puis par le britannique AstraZeneca.

11h15

L'île Maurice a débuté sa campagne de vaccination contre le Covid-19 mardi, a constaté l'AFP, une opération cruciale pour cette île de l'Océan Indien qui compte sur le vaccin pour relancer son secteur touristique, durement touché par la pandémie.

10h56

Le gouvernement britannique a assuré mardi que la vaccination anti-Covid au Royaume-Uni ne serait pas affectée par les retards de livraison en Europe et a mis en garde contre tout "nationalisme vaccinal" après la menace de Bruxelles de contrôler ses exportations.

"Je suis confiant qu'AstraZeneca et Pfizer (...) nous fourniront tous deux les quantités dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif à mi-février", a déclaré Nadhim Zahawi, le secrétaire d'Etat chargé de la campagne de vaccination, sur la chaîne Sky News.

"Je suis sûr qu'ils fourniront l'Union européenne, le Royaume-Uni et le reste du monde", a-t-il ajouté à propos du laboratoire américain Pfizer, dont les vaccins livrés au Royaume-Uni sont fabriqués en Belgique, alors que celui d'AstraZeneca l'est essentiellement dans le pays même.

10h03

Le taux de chômage est monté à 5% au Royaume-Uni pour les trois mois achevés fin novembre contre 4,9% à fin octobre dans la foulée de mesures de lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

C'est 1,2% de plus qu'un an auparavant, quand l'épidémie n'avait pas encore frappé, et le plus haut niveau depuis mars 2016, d'après le cabinet EY Items Club. C'est toutefois mieux que les attentes des économistes qui se situaient en moyenne à 5,1%.

07h29

La vaccination des professionnels de santé est "ralentie" au profit d'autres publics prioritaires (personnes âgées, malades chroniques), dénonce mardi l'Union régionale des médecins libéraux d'Ile-de-France, qui regrette l'ouverture de "trop nombreux petits centres" sous la pression des élus locaux. Dans les hôpitaux chargés de la vaccination des soignants, "ordre a été donné (...) d'annuler purement et simplement des centaines de rendez-vous" pour la première dose et de reporter la seconde de 21 à 28 jours, affirme dans un communiqué l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) représentant les 21.000 médecins libéraux franciliens.

07h03

Les frontières de la Nouvelle-Zélande devraient demeurer fermées durant une grande partie de l'année, le temps de mesurer l'impact à l'échelle mondiale des campagnes de vaccination contre le Covid-19, a annoncé mardi la Première ministre Jacinda Ardern.

05h00

Un chef d'entreprise sur deux (49%) estime "ne pas ĂŞtre en capacitĂ© de supporter un troisième confinement", selon une enquĂŞte rĂ©alisĂ©e par la ConfĂ©dĂ©ration des petites et moyennes entreprises (CPME) auprès de ses adhĂ©rents.Â

03h59

Le Mexique a dépassé la barre des 150.000 morts du Covid-19, après avoir recensé ces dernières 24 heures 659 décès supplémentaires, selon les chiffres officiels. Les autorités sanitaires ont aussi indiqué avoir enregistré 8.521 nouveaux cas, ce qui porte le total des contaminations à 1.771.740. Le taux d'occupation des hôpitaux s'élève à 60% dans le pays.

02h09

Les autorités de Las Vegas veulent accélérer la réouverture des écoles, fermées depuis mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, par crainte notamment d'assister à une recrudescence de suicides chez les élèves. Le district scolaire du comté de Clark, qui englobe Las Vegas et ses environs, a déjà enregistré 19 suicides parmi ses jeunes depuis la fermeture des établissements. C'est "deux fois plus que les neuf cas recensés pour la totalité de l'année scolaire précédente", a indiqué à l'AFP le service de presse du district, cinquième plus grand des Etats-Unis avec quelque 320.000 élèves.

01h51

La ligue nord-américaine de basket (NBA) a annoncé le report du match prévu en soirée entre la Nouvelle-Orléans et San Antonio en raison du coronavirus, aucune des deux équipes n'ayant suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit est requis pour jouer.

01h29

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a défendu lundi soir l'efficacité de son vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans, démentant les affirmations de deux médias allemands selon lesquels Berlin remet en cause la performance du produit pour cette classe d'âge. "Les articles selon lesquels l'efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement faux", a indiqué un porte-parole d'AstraZeneca dans une déclaration transmise à l'AFP.

01h26

Un cas de variant du coronavirus, initialement repéré au Brésil, a été identifié pour la première fois aux Etats-Unis, ont indiqué lundi les autorités du Minnesota. Le patient, un habitant de cet Etat frontalier du Canada, est tombé malade début janvier après être rentré d'un séjour au Brésil. Il a été testé positif le 9 janvier.

00h28

Plusieurs villes des Pays-Bas étaient le théâtre d'émeutes lundi soir, pour la deuxième nuit consécutive, après l'imposition ce week-end d'un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie. Des affrontements ont opposé la police anti-émeute à des groupes de protestataires à Amsterdam ainsi que dans la ville portuaire de Rotterdam, où des vitrines de magasins ont été brisées et leurs marchandises pillées. Amersfoort (est), la petite ville de Geleen (Sud), près de Maastricht, La Haye ou encore Den Bosch ont aussi été secouées par des émeutes, ont rapporté la police et des médias.