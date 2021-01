Israël : seules 20 personnes vaccinées sur 128.000 ont contracté le coronavirus après la seconde injection

Une étude israélienne, rendue publique lundi 25 janvier, révèle que sur une cohorte de 128.000 personnes à avoir été complètement vaccinées avec le vaccin de Pfizer et BioNTech, seules 20 ont contracté le coronavirus une semaine après avoir reçu la deuxième dose. Pour les médecins, ce résultat est jugé «sensationnel».

Dans un pays reconnu pour être le premier au monde à avoir opéré avec succès une vaccination de masse contre le SARS-CoV-2, les conclusions de cette enquête, menée par le groupe hospitalier Maccabi, étaient très attendues.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la première analyse mondiale de patients entièrement immunisés à de quoi rassurer.

Concrètement, celle-ci indique en effet un taux d'efficacité du vaccin de l'Américain Pfizer, associé à la start up allemande BioNTech, de l'ordre de 95 %. Une proportion similaire à celle qui avait été calculée lors des essais cliniques.

Aucune forme grave chez les contaminés

En outre, aucune des 20 personnes chez qui le vaccin n'a pas fonctionné, représentant seulement entre 0,015 et 0,020 du total, n'ont été hospitalisées, et aucune non plus n'a connu une fièvre supérieure à 38,5 °C.

En clair, et bien qu'il s'agisse seulement de la première étude du genre et que la prudence doit rester de mise, «cela peut être un bon indicateur annonçant que le vaccin aide tout de même à prévenir des formes graves du Covid-19», a expliqué au Times of Israël, Anat Ekka Zohar, l'une des scientifiques en charge de l'étude.

In week after 2nd Pfizer vaccine shot, only 20 of 128,000 Israelis get COVID https://t.co/HulbFG16HY — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 25, 2021

Prudente, elle ajoute néanmoins qu'il ne s'agit là encore que d'une supposition dans la mesure où il est impossible de savoir à ce stade quelle trajectoire leurs symptômes auraient pris sans le vaccin.

Reste que ces résultats sont quoi qu'il en soit «passionnants», veut croire de son côté l'immunologiste Cyrille Cohen.

«Et si cela continue de cette manière, il se pourrait même que le vaccin soit plus efficace que ne le pensait le laboratoire Pfizer lui-même à la lumière de ses essais cliniques», a-t-il ajouté.

Les variants projettent une ombre inconnue

Mais une inconnue de taille demeure, ou plusieurs même, avec les variants du coronavirus en l'occurrence.

Car alors que le laboratoire Pfizer annonçait, vendredi 8 janvier, que son vaccin était bien efficace contre la nouvelle souche britannique du Covid, cela semble beaucoup moins clair pour le variant sud-africain et même totalement obscur encore concernant les variants brésilien et californien.

Or, dans la foulée de l'annonce de l'étude prometteuse du groupe hospitalier Maccabi, le ministère de la Santé israélien, a annoncé lundi avoir détecté chez cinq personnes le variant californien alors que la présence des variantes britanniques et sud-africains sont elles aussi attestées.

Ce faisant, les autorités locales ont décidé de suspendre au moins pendant une semaine les vols internationaux au départ et à destination de l'Etat hébreu.

