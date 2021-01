Vaccin : pourquoi l’Union européenne est-elle en colère contre AstraZeneca ?

AstraZeneca dans le viseur de Bruxelles. Les dernières annonces du laboratoire britannique sur les retards de livraisons de son vaccin anti-Covid suscitent le courroux de l'Union européenne, qui les juge «inacceptables».

Vendredi, AstraZeneca a informé des responsables européens que les livraisons à l'UE de son vaccin, développé avec l'université britannique d'Oxford et dont le feu vert en Europe est attendu pour le vendredi 29 janvier, seraient moins importantes que prévu au premier trimestre. Elles seront réduites de 60 % en raison d'une «baisse de rendement» sur un site de fabrication européen, a fait savoir le laboratoire, pour atteindre 31 millions de doses, au lieu des 80 millions programmées d'ici à la fin mars.

De quoi chambouler totalement la campagne vaccinale européenne. La Commission européenne souhaite que les 27 Etats membres aient vacciné 70 % de leurs adultes d'ici à l'été prochain, a-t-elle déclaré la semaine dernière. Un objectif qui pourrait ne pas être atteint si AstraZeneca retarde ses livraisons à l'UE, déjà préoccupée par les récentes annonces similaires de Pfizer.

Ce nouveau calendrier de livraisons d'AstraZeneca n'est «pas acceptable», a ainsi réagi lundi la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides. Il a valu au patron du laboratoire britannique, le Français Pascal Soriot, un appel très ferme de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lundi matin, puis une convocation de l'entreprise lundi à la mi-journée devant un comité de représentants des Etats membres et de la Commission. Une réunion qui n'a abouti à aucune avancée, Stella Kyriakides faisant état sur Twitter du «mécontentement» des participants «face au manque de clarté et aux explications insuffisantes». Un nouveau point est prévu mercredi.

With our Member States, we have requested from AZ a detailed planning of vaccine deliveries and when distribution will take place to Member States. Another meeting will be convened on Wednesday to discuss the matter further.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021