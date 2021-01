Immobilier : la maison la plus «mince» de Londres en vente à plus d'1 million d'euros

La maison est mini, mais son prix est maxi. Surnommée «la maison la plus mince de Londres», en raison de sa largeur d'à peine 1,80 m, une propriété de la capitale britannique est actuellement mise en vente à 950.000 livres, soit un peu plus d'un million d'euros.

Située à Shepherd's Bush, un quartier situé à l'ouest de Londres, l'insolite bâtisse était autrefois un magasin de chapeaux, explique Business Insider.

Rénovée par Juergen Teller dans les années 1990, un photographe de mode allemand installé à Londres et connu notamment pour avoir réalisé des pochettes de disques pour Björk ou encore Elton John, la maison a ensuite appartenue à Simon Woods, l'un des acteurs du film Orgueil et Préjugés, qui y vécut entre 2006 et 2008.

Près de 100 mètres carrés au total

Malgré sa faible largeur, «la maison la plus mince de Londres» offre tout de même une belle surface de 96 mètres carrés au total grâce à ses cinq étages.

Les personnes intéressées - ou les curieux - peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer une visite virtuelle des lieux sur le site de l'agence immobilière qui propose le bien, et verront qu'il y a notamment deux chambres, un bureau, une salle de bains avec placards et même une terrasse sur le toit ainsi qu'un jardin paysager.

David Myers de l'agence immobilière Winkworth Shepherd's Bush, en charge de la vente, a déclaré à Business Insider que la maison conviendrait aux «personnes créatives tels que les gens des médias, les designers et les photographes», mais qu'elle «n'est pas conçue pour être une maison familiale».

A noter que de l'autre côté de la Manche, à Paris, existe également une toute petite maison, considérée comme «la plus petite maison de Paris». Située au 39 rue du Château-d'Eau, dans le 10e arrondissement, elle mesure seulement un mètre cinquante de large sur cinq mètres de haut. Elle abrite aujourd'hui un magasin de vêtements.

