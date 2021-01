L'horloge de l'apocalypse toujours au plus proche de minuit

Un avenir en danger. Ce 27 janvier, le Bulletin des Scientifiques Atomiques a révélé que l'humanité est à 100 secondes de minuit sur l'Horloge de l'apocalypse, comme en 2020.

Chaque année, les scientifiques concernés règlent donc cette horloge virtuelle pour mettre en lumière les risques encourus par l'humanité, notamment en ce qui concerne les bombes atomiques. Jamais dans l'histoire, avant 2020, les aiguilles n'avaient été aussi proches de minuit, l'heure symboliquement synonyme de fin du monde.

Il y a un an, la pandémie ne faisait pas partie des inquiétudes du Bulletin des Scientifiques Atomique. À l'heure actuelle, ils estiment que «le Covid-19 ne va pas annihiler la civilisation», mais que la maladie «sert d'alarme historique, de vive illustration que les gouvernements et les organisations internationales ne sont pas préparés à gérer les armes nucléaires et le dérèglement climatiques, qui sont des menaces existentielles pour l'humanité».

Plus de coopération

Un message particulièrement pessimiste donc, mais qui est entrecoupé de petites traces d'espoir. Parmi celles-ci, l'on retrouve l'élection «d'un président américain qui reconnaît le changement climatique» ainsi que des progrès dans la lutte contre la désinformation et les dénis scientifiques. C'est notamment ce qui explique que malgré une situation critique, les aiguilles n'ont pas bougé cette année.

Le catastrophisme n'est donc pas de rigueur : «nous continuons de penser que les humains peuvent gérer les dangers posés par la technologie moderne, même en temps de crise». Mais pour y parvenir, les scientifiques attendent plus de la part des dirigeants, notamment dans la coopération mondiale.