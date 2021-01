DIRECT - Coronavirus : «Le couvre-feu n'est pas suffisant face aux variants», estime Olivier Véran

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

14h21

"Nous étions à 500 cas de variants début janvier, nous sommes aujourd'hui à plus de 2.000", explique Olivier Véran.

« Nous étions à 500 cas de variants début janvier, nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 [...] On redouble de vigilance et d'efforts. C'est un moyen aussi de freiner la diffusion de ces variants », Olivier Véran, ministre de la Santé s'exprime sur la situation sanitaire pic.twitter.com/vF4XXp5161 — CNEWS (@CNEWS) January 28, 2021

14h11

Le ministre de la Santé répond aux questions des journalistes. A la question de pourquoi le couvre-feu n'est plus efficace, et où peuvent se produire les contaminations, Olivier Véran explique que la contamination en milieu familial est difficile à éviter. Les risques de contamination au travail sont également difficiles à éviter, le télétravail doit rester majoritaire.

Quant au couvre-feu, son impact n'est pas suffisant face au variant. Dans les 15 départements où il a été mis en place, les hospitalisations ont baissé, mais le variant étant plus contagieux, il est capable de contourner les méthodes dont nous disposons actuellement.

14h09

Olivier Véran évoque les deux principales différences entre cet automne et aujourd'hui : sur le plan positif, la campagne de vaccination a débuté, mais sur le plan négatif, des variants plus contagieux sont apparus entre temps. "Malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France", explique le ministre des Solidarités et de la Santé.

14h07

"L'efficacité du couvre-feu à 18 heures s'estompe et ne suffit plus à faire reculer le virus", indique le ministre.

« Globalement le couvre-feu à 18h a une efficacité mais à l'évidence elle s'estompe », Olivier Véran, ministre de la Santé fait le point sur la crise sanitaire pic.twitter.com/whKf16hn3A — CNEWS (@CNEWS) January 28, 2021

14h05

"La pression sanitaire et la tension hospitalière augmentent", explique Olivier Véran.

« Des hôpitaux font face à de fortes tensions dans les services de réanimation. La tension hospitalière est réelle », Olivier Véran, ministre de la Santé, s'exprime sur la situation sanitaire pic.twitter.com/pZmrCOUyTC — CNEWS (@CNEWS) January 28, 2021

14h03

Olivier Véran fait le point sur la situation sanitaire en France.

12h45

Les pharmaciens demandent à vacciner contre le Covid-19 "le plus rapidement possible, même s'il n'y a pas beaucoup de doses" disponibles pour "infuser" "au plus profond du territoire", a indiqué jeudi le Conseil de l'Ordre, qui attend un feu vert officiel.

12h31

Il est "trop tôt pour lâcher du lest" sur les restrictions en Europe, malgré le recul du nombre de nouveaux cas dans de nombreux pays, a affirmé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"30 pays (sur les 53 de la région) ont vu une diminution significative du taux d'incidence cumulée sur 14 jours (...) Pourtant, les taux de transmission à travers l'Europe restent très élevés, ce qui a des répercussions sur les systèmes de santé et met les services de soin à rude épreuve, et il est donc trop tôt pour lâcher du lest", a déclaré le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.

11h05

Le Vietnam a enregistré jeudi ses premiers cas de coronavirus en près de deux mois, avec plus de 80 nouvelles infections signalées, poussant les autorités à lancer une campagne de test sur des dizaines de milliers de personnes.

10h54

L'Allemagne veut restreindre les vols avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal.

08h47

L'objectif du gouvernement est "que les enfants puissent continuer d'aller à l'école" mais "rien n'est exclu", dont un allongement des vacances de février pour freiner l'épidémie du Covid-19, a indiqué son porte-parole Gabriel Attal. Il a confirmé sur France Inter que des décisions seraient prises "en fin de semaine, après que nous ayons vu les effets du couvre-feu à 18H00", et que "les annonces, s'il doit y en avoir, évidemment seront faites rapidement".

08h43

Le vaccin Pfizer-BioNTech conserve la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain du coronavirus causant le Covid-19, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué. Des tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents", selon les compagnies, qui soulignent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de ces mutations s'avérait résistante au vaccin.

08h17

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont quitté jeudi à Wuhan l'hôtel où ils étaient en quarantaine depuis deux semaines, avant d'entamer sur le terrain leur enquête en Chine sur l'origine du nouveau coronavirus. Une équipe de l'AFP tenue à bonne distance a pu voir une dizaine d'enquêteurs monter à bord d'un autocar qui les attendait à la sortie de l'hôtel. Le véhicule est parti pour une destination inconnue dans la ville où le Covid-19 s'est manifesté dès la fin 2019.

08h04

La biotech franco-autrichienne Valneva a annoncé avoir initié la production de son candidat-vaccin contre le Covid-19, encore en phase d'essais cliniques, afin d'optimiser son calendrier de livraisons potentielles. Le laboratoire a déjà signé en septembre un partenariat avec le gouvernement britannique en vue de lui fournir un maximum de 190 millions de doses de son vaccin.

En janvier, la Commission européenne avait pour sa part affirmé avoir conclu des pourparlers exploratoires avec Valneva, à laquelle elle envisage d'acheter jusqu'à 60 millions de doses.

07h43

C'est le Brésil qui a le plus mal géré la pandémie de Covid-19 alors que la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève de la planète, selon une étude publiée jeudi par un groupe de réflexion australien. L'Institut Lowy de Sydney a évalué près d'une centaine de pays sur la base de six critères, parmi lesquels les cas confirmés de nouveau coronavirus, les décès et les dispositifs de dépistage.

01h08

Le traitement aux anticorps de synthèse de Regeneron reste efficace contre les variants britannique et sud-africain, a annoncé mercredi la société de biotechnologie américaine. Le cocktail d'anticorps, qui avait été utilisé pour soigner l'ex-président Donald Trump, est autorisé en urgence par l'Agence américaine des médicaments depuis fin novembre, pour les personnes ayant développé des symptômes légers ou modérés du Covid-19 et présentant un haut risque de développer une forme sévère de la maladie.