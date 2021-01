DIRECT - Coronavirus : Pfizer et BioNTech jugent leur vaccin efficace sur les variants britannique et sud-africain

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

08h47

L'objectif du gouvernement est "que les enfants puissent continuer d'aller à l'école" mais "rien n'est exclu", dont un allongement des vacances de février pour freiner l'épidémie du Covid-19, a indiqué son porte-parole Gabriel Attal. Il a confirmé sur France Inter que des décisions seraient prises "en fin de semaine, après que nous ayons vu les effets du couvre-feu à 18H00", et que "les annonces, s'il doit y en avoir, évidemment seront faites rapidement".

08h43

Le vaccin Pfizer-BioNTech conserve la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain du coronavirus causant le Covid-19, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué. Des tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents", selon les compagnies, qui soulignent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de ces mutations s'avérait résistante au vaccin.

08h17

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont quitté jeudi à Wuhan l'hôtel où ils étaient en quarantaine depuis deux semaines, avant d'entamer sur le terrain leur enquête en Chine sur l'origine du nouveau coronavirus. Une équipe de l'AFP tenue à bonne distance a pu voir une dizaine d'enquêteurs monter à bord d'un autocar qui les attendait à la sortie de l'hôtel. Le véhicule est parti pour une destination inconnue dans la ville où le Covid-19 s'est manifesté dès la fin 2019.

08h04

La biotech franco-autrichienne Valneva a annoncé avoir initié la production de son candidat-vaccin contre le Covid-19, encore en phase d'essais cliniques, afin d'optimiser son calendrier de livraisons potentielles. Le laboratoire a déjà signé en septembre un partenariat avec le gouvernement britannique en vue de lui fournir un maximum de 190 millions de doses de son vaccin.

En janvier, la Commission européenne avait pour sa part affirmé avoir conclu des pourparlers exploratoires avec Valneva, à laquelle elle envisage d'acheter jusqu'à 60 millions de doses.

07h43

C'est le Brésil qui a le plus mal géré la pandémie de Covid-19 alors que la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève de la planète, selon une étude publiée jeudi par un groupe de réflexion australien. L'Institut Lowy de Sydney a évalué près d'une centaine de pays sur la base de six critères, parmi lesquels les cas confirmés de nouveau coronavirus, les décès et les dispositifs de dépistage.

01h08

Le traitement aux anticorps de synthèse de Regeneron reste efficace contre les variants britannique et sud-africain, a annoncé mercredi la société de biotechnologie américaine. Le cocktail d'anticorps, qui avait été utilisé pour soigner l'ex-président Donald Trump, est autorisé en urgence par l'Agence américaine des médicaments depuis fin novembre, pour les personnes ayant développé des symptômes légers ou modérés du Covid-19 et présentant un haut risque de développer une forme sévère de la maladie.