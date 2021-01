L’Allemagne déconseille le vaccin d’Astrazeneca aux plus de 65 ans, le laboratoire se défend

La commission vaccinale allemande a rendu un avis déconseillant le vaccin d’Astrazeneca pour les plus de 65 ans. Le laboratoire britannico-suédois se défend et assure son produit est efficace sur les personnes âgées.

La raison des doutes des experts allemands : un «manque de données» chez les personnes les plus âgées. «Les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour évaluer l'efficacité du vaccin au-delà de 65 ans», a déclaré la commission de vaccination allemande. «Le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca est actuellement recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans», précise-t-elle. Outre ce point, ce vaccin reste toutefois aussi valable, selon les experts allemands, que les autres vaccins développés par Pfizer/BioNTech ou par Moderna.

Ces déclarations ont immédiatement fait réagir le laboratoire, dont le vaccin a été conçu en partenariat avec l’université d’Oxford, qui a tenu à défendre l’efficacité de son produit sur les publics les plus âgés : «Les dernières analyses (...) appuient l'hypothèse d'une efficacité du vaccin dans le groupe des plus de 65 ans» a affirmé une porte-parole du groupe.

AstraZeneca a pourtant déjà été autorisé au Brésil et au Royaume-Uni. Boris Johnson, le Premier Ministre britannique, a soutenu ce projet de vaccin. Dans une vidéo publiée mi-janvier sur ses réseaux sociaux, Boris Johnson affirmait : «c’est incroyable de se dire que cette technologie pour faire le vaccin n’existait pas jusqu’à l’année dernière.»

It was incredible to see the @OxfordVacGroup / @AstraZeneca vaccine being manufactured.





This low-cost, fridge-safe vaccine is a huge part of our vaccination programme to protect the vulnerable and fight back against the virus. pic.twitter.com/28TrQtK0Bw

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 18, 2021