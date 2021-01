Mordu par un crocodile, il se libère en desserrant la mâchoire avec ses bras

Un Australien a survécu miraculeusement à une attaque de crocodile, parvenant à libérer sa tête de la mâchoire du reptile à la seule force de ses bras. Agé de 44 ans, il souffre de blessures mineures, les médecins estimant qu'il peut s'estimer chanceux de ne pas avoir été blessé plus gravement.

L'homme était en train de nager ce jeudi dans le parc de Lake Placid, situé dans l'Etat australien du Queensland. Il s'agit d'un lieu touristique fréquenté mais où la prolifération des crocodiles pose des problèmes récurrents.

Alors qu'il se trouvait dans l'eau, il a senti un «impact soudain» sur le sommet de son crâne, comprenant immédiatement qu'il s'agissait d'un crocodile. «Il a mis ses mains àl'intérieur de la mâchoire pour les retirer de sa tête, et à ce moment là les machoîres se sont refermées sur son index de la main gauche», a expliqué Paul Sweeney, un médecin qui s'est occupé de lui.

Une fois libéré, l'homme a nagé jusqu'à la rive pour chercher de l'aide. «Il craignait bien sûr que l'animal le poursuive pendant qu'il nageait mais heureusement il ne l'a pas fait».

Transporté à l'hôpital, l'homme ne présentait pas de blessure majeure et n'avait pas perdu trop de sang. «Si l'on considère le fait que le crocodile aurait pu mordre son cou ou sa gorge, où se trouve les principaux vaisseau sanguins, cela aurait pu lui être fatal, a commenté Paul Sweeney. Le crâne et assez dur et il n'y a pas eu de dégâts ou de fractures, il souffrait principalement de blessures sur le cuir chevelu et sur la joue, son épaule et son doigt».

Le médecin a également décrit l'homme comme étant en bonne forme physique, «robuste». «Il est plus courageux que moi, a-t-il ajouté. L'homme aurait immédiatement annoncé qu'il comptait recommencer à nager bientôt.

A voir aussi