Selon les sondages, Joe Biden est déjà plus populaire que Donald Trump ne l'a jamais été

Une semaine après son entrée à la Maison blanche, Joe Biden est déjà plus populaire que Donald Trump ne l'a jamais été en quatre ans de mandat. Une enquête de l'université Monmouth enregistre 54% d'opinions favorables envers le nouveau président américain, contre 30% de mécontents et 16% d'indécis.

Le sondage, conduit entre le 21 et le 24 janvier auprès de 809 personnes, stipule qu'il s'agit d'un taux «plus important qu'à n'importe quel moment du mandat de Donald Trump».

