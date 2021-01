Diary Sow est rentrée au Sénégal

L’étudiante sénégalaise Diary Sow, disparue à Paris le 4 janvier, est rentrée dans son pays, chez son parrain, a indiqué la presse locale.

Ce dernier s’était d’ailleurs rendu dans la capitale française la semaine dernière, après que la jeune fille a redonné signe de vie, indiquant qu’elle avait besoin «d’une petite pause pour retrouver (ses) esprits».

Inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, l’étudiante de 20 ans ne s’était pas présentée à la reprise des cours le 4 janvier. Une enquête avait d'abord été ouverte en France pour disparition «inquiétante», avant que la thèse du départ volontaire soit privilégiée.

Sa disparition avait ensuite été signalée le 7 janvier et les milieux étudiants sénégalais s’étaient mobilisés pour la retrouver, sur instructions directes du président Macky Sall, a indiqué l’ambassade du Sénégal en France.

Diary Sow a été désignée meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Elle a également publié un roman dans son pays, dont l’un des personnages disparaissait également. Le consulat du Sénégal à Paris avait confirmé en début de semaine qu'elle était saine et sauve. Une source gouvernementale à Dakar a indiqué à l’AFP que l’affaire ne les regardait désormais plus.

