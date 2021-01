Famille royale : un documentaire banni depuis 1972 fuite sur YouTube

Mieux gardé que les joyaux de la couronne, un documentaire banni par la famille royale depuis près de 50 ans est mystérieusement apparu sur YouTube.

Les inconditionnels de la série «The Crown» se souviennent certainement d'un épisode de la saison 3, dans lequel le prince Philip accepte en 1968 le tournage d'un documentaire entre les murs du palais de Buckingham pour redorer le blason de la famille royale. Après un an de cohabitation avec les caméras de la BBC et d'ITV, 30 millions de Britanniques (environ 75% de la population) s'étaient réunis devant leur petit écran pour regarder «Royal Family», un film d'1h50. Ce programme reste à ce jour l'un des plus gros succès télévisés du pays.

Sauf que l'opération n'avait eu l'effet escompté et les Britanniques avaient été marqués par quelques séquences pour le moins gênantes. Dans l'une d'elles, la reine Elizabeth se moque ouvertement du physique de «gorille» de l'ambassadeur américain de l'époque, Walter Annenberg, tandis qu'une autre montre le prince Philip demandant qu'un avion soit affreté pour lui éviter de faire trois heures de route.

Aucune diffusion en 49 ans

Ces images, bien différentes du quotidien des téléspectateurs, avaient provoqué un véritable tollé, si bien qu'après une seconde diffusion quelques années plus tard, la reine en personne avait demandé en 1972 que ce documentaire soit définitivement banni.

Le film a mystérieusement refait surface cette semaine sur YouTube, comme le rapportent les médias britanniques. La famille royale n'a pas tardé à exiger son retrait. «Quand une réclamation pour atteinte aux droits d'auteurs est faite, nous supprimons immédiatement la vidéo, comme c'était le cas pour cette affaire précise», a expliqué la plate-forme à CNN.

Entre-temps, des dizaines de milliers d'internautes avaient vu la vidéo de 89 minutes. Interrogés par CNN, les porte-paroles de la BBC et de Buckingham ont refusé de commenter cette affaire.

