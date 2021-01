Coronavirus : des distributeurs automatiques de tests à l'aéroport d'Oakland

Pour endiguer la propagation du coronavirus sur le territoire américain, l'aéroport d'Oakland mise sur l'autotest. Les voyageurs qui y transitent peuvent désormais utiliser les distributeurs automatiques du bâtiment pour acheter un dispositif de dépistage.

Les deux terminaux de l'aéroport ont été équipés de machines spécifiques qui délivrent des tests salivaires aux usagers, pour un prix unitaire de 149 dollars (environ 123€). Conçus par la société Wellness 4 Humanity, ils doivent permettre aux voyageurs de se tester dès leur arrivée sur le sol américain.

OAK first U.S. airport to sell COVID test kits in vending machines https://t.co/Z3wMFpuu5D pic.twitter.com/3AlQaXyNg6

— Oakland Intl Airport (@IFlyOAKland) January 27, 2021