Coronavirus : Italie, Algérie, Australie... Ces pays qui allègent les restrictions

Pendant qu'en France le débat fait rage sur un éventuel reconfinement, d'autres pays desserrent au contraire les contraintes sanitaires, face au recul du coronavirus sur leur sol. Tour d'horizon de ces pays où les restrictions se relâchent.

Italie

A contre-courant de la tendance de ses voisins européens, l'Italie va lever à partir de lundi une grande partie des restrictions liées à la crise sanitaire, et ce sur une large partie du pays. Pas moins de 11 régions sur 16 passeront au niveau d'alerte «jaune» (risque modéré), ouvrant la porte à une réouverture des bars et restaurants en journée, une plus grande liberté dans les déplacements et une réouverture des musées, mais seulement en semaine, pas le week-end. Les 5 autres régions italiennes seront elles classées au niveau «orange» (risque moyen).

Algérie

A compter de ce dimanche, le couvre-feu en Algérie n'est plus en vigueur que dans 19 des 48 préfectures du pays. Le gouvernement algérien a en effet levé ce «confinement partiel à domicile» de 20h à 5h dans dix préfectures. Y sont autorisés à rouvrir «les salles omnisports et les salles de sport», ainsi que «les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages».

Russie

Face à l'amélioration de la situation épidémique à Moscou, le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine a annoncé cette semaine un allègement des restrictions liées au coronavirus. Les bars, restaurants et discothèques peuvent de nouveau ouvrir toute la nuit. Quant aux entreprises, elles ne sont plus obligées d'imposer le télétravail à au moins 30 % de leurs employés. Les cinémas, théâtres, musées peuvent augmenter leur capacité à 50 %, tout comme les stades pour les événements sportifs.

Par ailleurs, les autorités russes ont réautorisé cette semaines les vols internationaux entre la Russie et quatre pays : l'Inde, la Finlande, le Qatar et le Vietnam.

Norvège

Après avoir instauré des mesures de semi-confinement à Oslo et dans sa région le week-end dernier, en raison de cas de variant britannique du coronavirus détectés dans une maison de retraite proche de la capitale, le gouvernement norvégien a annoncé samedi la levée de plusieurs d'entre elles. Les boutiques, de même que les restaurants, pourront notamment rouvrir à partir de mercredi à Oslo et dans 24 autres communes environnantes concernées par les restrictions.

Etats-Unis

Californie, New York, Illinois, Michigan, Massachusetts... Plusieurs Etats américains relâchent actuellement les mesures de restrictions anti-Covid, profitant d'une éclaircie sur le front de l'épidémie. La Californie a levé son confinement régional cette semaine, permettant par exemple la réouverture des restaurants, mais seulement en terrasse. A New York, les restaurants pourront rouvrir en intérieur pour la Saint-Valentin, le 14 février, à 25 % de leur capacité, a annoncé vendredi le gouverneur Andrew Cuomo.

La semaine dernière, les restaurants de Chicago (Illinois) et de sa banlieue ont pu rouvrir en intérieur, à 25 % de leur capacité. Une mesure similaire entrera en vigueur le 1er février dans le Michigan pour les bars et restaurants. Depuis lundi, les autorités du Massachusetts ne recommandent plus à leurs habitants de rester confinés, et ont mis fin au couvre-feu qui obligeait les restaurants et les cinémas à fermer à 21h30.

Australie

En Australie, l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, dans le sud-est du pays, a allégé certaines restrictions vendredi, après 11 onze jours sans aucu&n cas de contamination enregistré localement. Les seuils de rassemblements autorisés ont notamment été revus à la hausse, tandis que le port du masque est devenu facultatif dans les supermarchés. L'Etat d'Australie-Méridionale a quant à lui levé les restrictions de voyage visant les personnes en provenance de Sydney.

Canada

Au Canada, la province de l'Alberta, dans l'ouest du pays, prévoit de commencer à lever ses restrictions le 8 février. A cette date, les bars, restaurants et pubs seront autorisés à rouvrir, tout comme les salles de sport, et les activités physiques scolaires pourront reprendre. Le Québec entend lui aussi assouplir certaines règles à partir du 8 février, notamment pour les commerces non essentiels, actuellement fermés.

Chypre

A partir de lundi, Chypre va alléger progressivement son confinement, instauré le 10 janvier. Les coiffeurs et instituts de beauté pourront rouvrir, tandis que les entreprises privées pourront à nouveau accueillir 50 % de leurs employés. Les commerces, les centres commerciaux, les musées et certaines classes dans les écoles et lycées devront eux attendre jusqu'au 8 février pour rouvrir.

Bulgarie

La Bulgarie a également présenté ces derniers jours un plan de déconfinement. Dès lundi, les salles de sport et les centres commerciaux pourront rouvrir leur portes. Puis, à partir du 4 février, les élèves pourront commencer à retourner à l'école.

