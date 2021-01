Covid-19 : «Captain Tom», le centenaire qui a récolté des millions d'euros pour les soignants, a été hospitalisé

En avril dernier, Tom Moore, le «Captain Tom», combattait le coronavirus en levant des fonds pour les soignants. Pour ses 100 ans, il s'était lancé le défi de faire 100 fois le tour de son jardin et avait réussi à récolter la somme record de 33 millions de livres (37 millions d'euros). Aujourd'hui, Captain Tom à un autre combat a mené : malade du Covid-19, il vient d'être hospitalisé.

C'est sa fille, Hannah, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. «Ces dernières semaines, il était soigné pour une pneumonie et il a été testé positif au Covid-19 la semaine dernière, écrivait-elle ce dimanche. Il était à la maison avec nous jusqu'à aujourd'hui, quand il a eu besoin d'une aide supplémentaire pour respirer».

Tom Moore, 100 ans, a donc été admis à l'hôpital de Bedford, dans le centre de l'Angleterre. Sa fille précise qu'il n'a pas été placé en soins intensifs et qu'elle espère le voir rentrer à la maison «dès que possible».

L'histoire de ce vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale a largement dépassé les frontières du Royaume-Uni en avril dernier. Les images du «Captain Tom», parcourant son jardin armé de son déambulateur ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

My thoughts are very much with @CaptainTomMoore and his family. You’ve inspired the whole nation, and I know we are all wishing you a full recovery. https://t.co/Gm0S07umgd

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2021