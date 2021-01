Freddy, le plus grand chien du monde, est mort

Son gabarit impressionnant en avait fait une star. Freddy, un dogue allemand de 1,03 mètre de hauteur, reconnu comme le plus grand chien du monde, est décédé cette semaine.

C'est en 2016 qu'il était entré dans le Guinness des records, en tant que plus grand chien du monde, au garrot, encore en vie. Dressé sur ses pattes arrières, Freddy atteignait même la marque incroyable de 2,26 mètres de haut, soit par exemple une vingtaine de centimètres de plus que la star de la NBA LeBron James (2,04 mètres).

Sa maîtresse, Claire Stoneman, une Anglaise vivant dans le comté d'Essex, au nord-est de Londres, s'est dit dévastée par la disparition de son compagnon à quatre pattes. «Il n'était pas seulement le plus grand chien, mais le chien avec le plus d'amour et le plus grand cœur», a-t-elle déclaré au Guinness des records, inconsolable.

Décédé à l'âge de 8 ans et demi, Freddy est dans la moyenne d'espérance de vie des dogues allemands, estimée entre 8 et 10 ans selon l'American Kennel Club, la plus importante fédération canine des Etats-Unis.

Pas le record absolu

Lorsqu'elle l'a adopté alors qu'il n'était qu'un chiot, Claire Stoneman ne s'attendait pas à ce «qu'il devienne aussi gros». Elle raconte même qu'il était le plus chétif de la portée et qu'il était incapable «de se nourrir auprès de sa mère». A l'époque de l'enregistrement du record, en 2016, elle avait expliqué que nourrir Freddy et son autre dogue allemand, Fleur (la soeur de Freddy), lui coûtait 500 livres (560 euros) par mois.

Malgré sa taille hallucinante, Freddy ne possède pas le record du plus grand chien jamais mesuré. Il est détenu par Zeus, un canidé du Michigan, aux Etats-Unis, 112 cm au garrot, décédé en 2014 à l'âge de 5 ans.

