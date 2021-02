Prix Nobel : comment les nominations sont-elles déterminées ?

Comme chaque année, le mois de février voit les noms de candidats aux prix Nobel sortir dans les médias ou les réseaux sociaux. C'est en effet à cette période que le système de nomination débute. Un processus qui ratisse assez large au niveau mondial, de manière à laisser une chance à tout le monde.

Qui peut nommer une personne ?

Chimie, physique et médecine

Le processus pour nommer un candidat varie quelque peu selon le prix en question. En effet, pour les Nobel scientifiques (chimie, physique, médecine), seules quelques personnes peuvent s'en charger : les membres de l'Académie royale des sciences suédoise, les membres des comités du Nobel correspondant, les anciens lauréats du prix concernés, les professeurs permanents dans le champ de recherches du prix dans les universités ou instituts technologique de Suède, Finlande, Islande et Norvège, les titulaires d'une chaire d'au moins six universités sélectionnées par l'Académie des sciences et enfin d'autres scientifiques si jamais l'Académie l'estime nécessaire.

Paix

Pour le prix Nobel de la paix, beaucoup plus de personnes peuvent proposer un candidat, ce qui explique notamment les choix parfois surprenants. Comme le détaille le site officiel de la récompense, toutes les nominations sont considérées valides si elles proviennent de :

- Parlementaires, ministres et chefs d'Etat

- Membres de la Cour pénale internationale de La Haye

- Membres de l'Institut de Droit International

- Membres du conseil d'administration de la Women’s International League for Peace and Freedom

- Professeurs d'université, professeurs émérites et professeurs associés d'histoire, sciences sociales, droit, philosophie, théologie et religion ; recteurs et directeurs d'université, directeurs d'instituts de recherche sur la paix et d'instituts sur la politique étrangère

- Anciens lauréats

- Membres d'un conseil d'administration d'une organisation qui a reçu un prix Nobel de la paix

- Anciens et actuels membres du Comité Nobel norvégien

- Anciens conseillers du Comité Nobel norvégien.

Littérature

Le prix Nobel de littérature est peut-être la récompense avec le moins de diversité dans les personnes pouvant proposer des candidats. Seuls les professeurs de littérature et linguistique en universités, les anciens lauréats, les présidents de sociétés d'auteurs représentatives au niveau national et les membres de l'Académie Suédoise ou d'académies, institutions et sociétés similaires peuvent en effet s'en charger.

Quelles sont les règles de nomination ?

Plusieurs règles existent concernant les prix Nobel. Tout d'abord, personne ne peut se nommer soi-même. Ensuite, 3 personnes maximum peuvent se partager officiellement un prix Nobel, ce qui peut créer des situations compliquées lorsque le travail d'une équipe de 4 scientifiques ou plus est envisagé. Enfin, dans tous les cas, les noms des nommés pour toutes les récompenses ne sont pas dévoilés par l'organisation avant cinquante ans.

Qui choisit le vainqueur ?

Chaque prix possède une entité différente chargée de sélectionner le lauréat de l'année. Elles ont été fixées par celui qui avait imaginé les prix Nobel avant sa mort, Alfred Nobel. Ainsi, l'Académie Suédoise récompense en littérature, le Comité Nobel norvégien s'occupe de la paix, l'Académie royale suédoise des sciences se charge de la physique et de la chimie. Pour la médecine, c'est l'assemblée Nobel de l'institut Karolinska de Stockholm qui décide.

Combien de temps prend le processus ?

Les nominations pour les prix Nobel se terminent le 31 janvier pour toutes les récompenses, sauf celles pour la paix qui s'arrêtent le 1er février. Commence ensuite un égrenage et une étude des travaux des concernés, en concertation avec des experts, de manière à ce que les votants puissent faire un choix le plus éclairé possible. Il faut attendre le mois d'octobre suivant pour qu'un vote à la majorité soit organisé par les institutions en charge d'élire le prix Nobel. L'annonce des vainqueurs se fait dans la foulée. La cérémonie de remise de prix a ensuite lieu en décembre, clôturant la «saison des Nobel».

Que gagnent les vainqueurs ?

Le principal intérêt d'un prix Nobel est le prestige que cela confère à un vainqueur. C'est en effet un moyen de marquer l'histoire à coup sûr. Mais ce n'est pas tout. En effet, les gagnants peuvent y voir un intérêt financier. Car en plus de la médaille et des félicitations, ils reçoivent un chèque de 8 millions de couronnes suédoises (environ 780.000 euros). De quoi poursuivre leurs recherches ou... s'offrir un terrain de croquet, comme Richard Roberts, vainqueur en médecine en 1993.

