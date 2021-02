Corée du sud : Sowon, star de la K-pop, s'excuse après avoir posé avec un mannequin en uniforme nazi

La star de la K-pop Sowon, membre du «girls band» sud-coréen GFriend, a présenté ses excuses après avoir partagé sur les réseaux sociaux des photos sur lesquelles où la voit poser au côté d’un mannequin de vitrine, vêtu d’un uniforme militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Sur l’un des clichés, pris dans un café au nord de Séoul, en Corée du Sud, on peut la voir enlacer le mannequin, tandis que sur un autre, elle pose délicatement sa main sur son visage tout en souriant.

tw// nazism, nazi



-



-



-



i'm disappointed of s0won but i'm glad she deleted.. she needs to apologize tho.. nazis are not friends or someone you can hug or look so lovingly at, they are killers, they killed 6 million jews out of them 1.5 million jewish children /srs pic.twitter.com/9GmWT8I60W

— may is a jewish person (@KOOSDOLLZ) January 31, 2021