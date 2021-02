Russie : Alexeï Navalny dénonce un procès d'intimidation

Le dissident russe ne renonce pas. En procès suite à son arrestation mi-janvier, Alexeï Navalny a dénoncé ce mardi une tentative d'intimidation du peuple russe.

Le célèbre opposant à Vladimir Poutine fait en effet face à la justice car il est soupçonné par les autorités d'avoir violé son contrôle judiciaire. Une accusation qu'Alexeï Navalny réfute, assurant qu'il avait quitté le pays pour la bonne raison qu'il se remettait d'un empoisonnement, dans un hôpital en Allemagne. «Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Vous aviez besoin que je vous envoie la vidéo de ma physiothérapie», a-t-il lâché au tribunal.

D'après lui, l'objectif de la justice russe est plutôt d'inspirer la crainte. «Le plus important dans ce procès est de faire peur à une quantité énorme de gens. On en emprisonne un pour faire peur à des millions», a déclaré celui qui risque jusqu'à trois ans et demi de prison. Depuis son arrestation, de nombreux Russes défilent pour demander sa libération. Le 31 janvier, plus de 5.300 ont été arrêtés à travers le pays. Demandant à ceux qui le peuvent de sortir dans la rue, il n'a pas hésité à promettre que : «emprisonner des millions ou des centaines de milliers de personnes est impossible. Quand ils le réaliseront, et ce moment arrivera, vous ne pourrez pas emprisonner tout le pays».

Mais le dissident n'a pas seulement attaqué Vladimir Poutine sur la répression des manifestants. Il a profité de l'occasion pour accuser le président russe d'avoir organisé l'empoisonnement qui a failli lui coûter la vie pendant l'été. Persuadé que l'agent neurotoxique a été déposé sur ses sous-vêtements, il a par exemple assuré que le chef d'Etat «entrera dans l'histoire comme l'Empoisonneur de slips».

À l'étranger, les dirigeants suivent l'évolution du procès avec grand intérêt. De nombreux chefs d'Etat européens avaient dénoncé la tentative d'assassinat à l'été. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères français avait notamment demandé la «libération immédiate» du dissident. Mais le Kremlin, qui réfute toujours son implication dans l'empoisonnement, a assuré que ce serait une «bêtise» de prendre en compte le sort d'un «résident d'un centre de détention» dans les relations politiques entre l'Union européenne et la Russie. Quoi qu'il en soit, le verdict concernant son éventuelle condamnation devrait être connu dans le début de la soirée, heure française.

