SpaceX veut envoyer ses premiers touristes dans l'espace en 2021

Bientôt des «astronautes d'eau douce» dans la Station spatiale internationale (ISS) ? C'est le voeu de SpaceX, qui a annoncé ce 2 février vouloir envoyer ses premiers touristes dans l'espace avant la fin de l'année 2021.

Rendre «accessible» l'espace à des touristes était le but de la création de SpaceX par Elon Musk. Reste que tout le monde ne pourra pas prendre place à bord. L'homme qui s'est offert les trois sièges disponibles de la fusée se nomme Jared Isaacman, un milliardaire américain. Celui-ci fera cependant don des trois sièges qu'il n'occupera pas.

Les heureux élus seront «des individus issus du grand public, dont l'identité sera annoncée dans les semaines à venir» promet le communiqué de SpaceX. L'un des sièges, nommé «générosité», sera donné à une personne qui a fait un don à la fondation St Jude, qui traite des enfants atteints de maladies infantiles. Le siège «prospérité» sera quant à lui octroyé à un entrepreneur qui aura partagé son histoire sur le site officiel de la mission : inspiration4.com.

Le dernier siège, «espoir», sera donné à une personne qui représente les valeurs de la fondation St Jude, à savoir «la compassion, l'unité, l'égalité et l'inclusion». Les concours sont ouverts à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans qui habitent aux Etats-Unis, et les dons pour la fondation commencent à 10 dollars (8 euros environ).

Un calendrier chargé

Les choisis, qui recevront un entraînement spécial, devront passer en tout quelques jours dans l'ISS en orbite autour de la Terre. Ils feront ensuite leur retour sur la planète bleue via un amerrissage au large de la Floride.

Le programme de l'année s'annonce donc chargé pour SpaceX, qui continuera d'envoyer des missions habitées «classiques» à destination de l'ISS. Thomas Pesquet, spationaute français, sera d'ailleurs à bord de l'une d'elle en avril. Il deviendra le premier Européen à s'envoler dans la Capsule Dragon de l'entreprise américaine.

