Mexique : 12 policiers arrêtés pour avoir tué une dizaine de migrants

Douze policiers mexicains sont accusés d'avoir participé à une véritable tuerie à la frontière avec les Etats-Unis.

Membres de la police de l'Etat de Tamaulipas, ils auraient tué dix-neuf personnes, la plupart étant des migrants venus du Guatemala. Les corps de ces derniers avaient été retrouvés calcinés et criblés de balles ce samedi.

L'implication de membres des forces de l'ordre avait rapidement été évoquée par les enquêteurs, qui avaient constaté que la scène du crime semblait «nettoyée». Le véhicule transportant les corps possédait en effet 113 impacts de balles, mais aucune douille n'avait été retrouvée sur place.

Les douze policiers ont été placés en détention et vont devoir répondre des accusations d'homicide, d'abus de pouvoir et de fausses déclarations, a annoncé le procureur général de l'Etat de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

Ce dernier n'a pas donné d'information supplémentaire quant aux motivations des officiers. Mais au Mexique, la corruption fait rage au sein des membres de la police, souvent payés par les cartels de la drogue.

Ces bandes, particulièrement dangereuses, s'en prennent régulièrement aux passeurs et aux migrants qui traversent leur territoire, leur réclamant de l'argent ou les kidnappant. Or elles sont très présentes dans l'Etat de Tamaulipas, plus court chemin pour arriver aux Etat-Unis en venant du sud du Mexique.

Sur les dix-neuf corps retrouvés samedi, dans la ville de Camargo, seuls quatre ont été identifiés jusqu'à présent. Il s'agit de deux Guatémaltèques et deux Mexicains. Mais le reste des identifications pourrait prendre plus de temps. Selon les autorités, certaines victimes étaient tellement brûlées qu'il était impossible dans l'immédiat de déterminer leur sexe.

