Rihanna soutient les paysans indiens et se fait recadrer par New Delhi

Une prise de parole qui n'a pas été appréciée. Le 2 février, la chanteuse Rihanna a publié un tweet sur son compte personnel demandant à ce que ls revendications des fermiers indiens, qui protestent contre de nouvelles lois agricoles, soient entendues. Il ne lui aura pas fallu longtemps pour obtenir une réponse de New Delhi.

«La tentation des hashtags et commentaires sensationnalistes sur les réseaux sociaux, en particulier provenant de célébrités et autres, n'est ni juste ni responsable», a déclaré le ministère des Affaires étrangères ce 3 février. À noter que Rihanna n'a pas été la seule à s'insurger de la situation, puisque quelques heures après son tweet, quelques autres célébrités lui ont emboité le pas, comme l'activiste Greta Thunberg.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021