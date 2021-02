DIRECT – Coronavirus : 23.448 nouveaux cas et 360 morts recensés ces dernières 24 heures en France

Jean Castex a annoncé ce jeudi, lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire, qu'un nouveau confinement ne pouvait «s'envisager qu’en tout dernier recours» et que «la situation ne le justifi[ait] pas à ce jour». Le télétravail doit être la règle selon le Premier ministre, qui a appelé les entreprises à le renforcer. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

20h53

Plus de 23.000 cas de contaminations au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, où la pression hospitalière reste élevée sur fond de progression de variants plus contagieux, selon les données de Santé publique France publiées jeudi.

Le nombre de contaminations (23.448) est en baisse par rapport à la veille (26.362), mais reste sur un plateau élevé, fluctuant entre 20.000 et 26.000 depuis janvier. Le taux de positivité est stable, à 6,7%. En 24 heures, 360 personnes ont été emportées par la maladie Covid-19 à l'hôpital (contre 358 la veille), ce qui porte le bilan des morts à 77.952 depuis le début de l'épidémie en France.

La situation reste tendue sur le front des hôpitaux, qui accueillent actuellement 27.766 patients (-187 par rapport à mercredi), dont 1.752 nouvelles admissions. Parmi eux, 3.240 malades sont soignés dans les services de réanimation, dont 275 arrivés ces dernières 24 heures. Lors des précédentes vagues, le nombre de patients en réa avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l'automne. La veille, 3.267 patients Covid se trouvaient en réanimation.

A la date du 3 février, 1.687.026 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France.

20h30

Angela Merkel a admis jeudi se réveiller parfois la nuit en pensant à la crise sanitaire et sa gestion, espérant que la baisse des infections observées actuellement en Allemagne permettra la réouverture des commerces, notamment coiffeurs.

"Il m'arrive de me réveiller la nuit et de réfléchir à ce qu'il se passe (...) c'est une période difficile pour moi aussi car nous devons bien réfléchir, je retourne les choses dans tous les sens dans ma tête avant de prendre des décisions et cela me préoccupe c'est vrai", a jugé la chancelière allemande lors d'une interview à la chaîne RTL-Allemagne.

"Par les temps qui courent j'ai du mal à déconnecter", a ajouté Mme Merkel. Connue d'ordinaire pour s'épancher peu sur ses sentiments et sa vie privée, elle a estimé qu'il fallait accepter la fermeture des salons de coiffure décidée depuis novembre et assumer d'avoir quelques cheveux gris.

Elle a cependant précisé avoir la chance de bénéficier à titre personnel "d'une assistante avec laquelle tous les gestes barrières sont respectés" mais "qu'en effet, on doit vivre avec des cheveux grisonnants". "Je me réjouirai également quand les coiffeurs pourront rouvrir", a-t-elle ajouté sans pour autant donner de date précise sur une telle réouverture des commerces jugés non-essentiels.

20h15

Le ministre allemand de la Santé s'est prononcé jeudi en faveur d'un début d'assouplissement avant la fin de l'hiver des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19, alors que la grogne de l'opinion enfle.

"Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien", a dit Jens Spahn au groupe de presse régional Funke. En outre, "les chiffres sont encourageants, nous observons une tendance significative à la baisse concernant les nouvelles infections", a ajouté le ministre. La chancelière Angela Merkel a de son côté indiqué "voir une faible lueur au bout du tunnel", dans une interview dans la soirée à la chaîne de télévision RTL-Allemagne.

20h09

Quinze députés et plus d'une cinquantaine d'employés au parlement ghanéen ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé jeudi le président de la chambre qui a décidé la réduction du nombre de sessions parlementaires.

Le chef de l'Etat Nana Akufo-Addo a réimposé dimanche une interdiction des rassemblements festifs dans ce pays anglophone ouest-africain qui fait face, comme de nombreux autres pays du continent, à une seconde vague.

19h53

Quatre premiers cas d'infection au variant brésilien du coronavirus ont été détectés en France, en plus des variants anglais et sud-africain, a indiqué jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

On sait "depuis hier" qu'il y a "quatre cas de variant d'origine brésilienne, notamment dans le Var, dans la région Aura (Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi qu'à la Réunion", a déclaré M. Véran lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre, Jean Castex. L'un de ces cas est "une femme qui revenait de Manaus au Brésil" et a transité par Sao Paulo, Francfort, Paris et Marseille.

19h49

Le président français Emmanuel Macron a critiqué jeudi l'opacité du vaccin chinois contre le Covid-19 et ses risques éventuels de faciliter le développement de nouveaux variants, lors d'un échange avec le groupe de réflexion Atlantic Council.

"Je n'ai absolument aucune information sur le (vaccin) chinois. Je ne fais pas commentaire, mais c'est un fait", a pointé le chef de l'État français dans cette intervention balayant les grands sujets internationaux. "Cela signifie qu'à moyen et long terme, il est presque sûr que si ce vaccin n'est pas approprié, il facilitera l'émergence de nouveaux variants ; il ne va absolument pas arranger la situation des pays" l'ayant adopté, a déclaré Emmanuel Macron, en évoquant la situation de la capitale de l'Amazonie, Manaus, dans le nord du Brésil, où un variant est désormais dominant.

19h20

L'ancien président François Hollande et la maire de Paris Anne Hidalgo ont appelé séparément jeudi à la mise en place d'une aide de 500 euros par mois pour les jeunes touchés de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19.

"Dans cette période exceptionnelle, il faut un revenu exceptionnel pour les jeunes de moins de 25 ans", a estimé l'ex-président socialiste lors d'une visite d'une épicerie solidaire pour les étudiants à Paris. "Ce revenu doit être accordé pour un temps limité, jusqu'à la fin de la crise, sans doute pour l'année 2021, à un niveau qui doit rester compatible avec les exigences financières, de l'ordre de 500 euros" par mois, a-t-il précisé.

19h00

Elisabeth Borne a rappelé qu'une "ligne d’écoute pour les salariés qui souffrent d’isolement" a été lancée par le gouvernement. Son numéro est le 0 800 130 000.

18h59

En conclusion de cette conférence de presse, Jean Castex annonce que "nous sommes engagés depuis des mois dans un long combat, qui suppose résistance et persévérance, sens de la solidarité et des responsabilités et je sais que nous en sommes parfaitement capables".





La conférence de presse est suivie de questions / réponses avec les journalistes.

18h57

Jean Castex invite les Français qui prendront des vacances d'hiver à "la plus grande prudence" afin d'éviter les contagions, alors que ces congés débutent vendredi soir pour une partie du pays.

"Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions" mais "nous devons éviter tout relâchement" des gestes barrières, "comme vous l'avez fait à l'occasion des fêtes de fin d'année", a demandé le Premier ministre lors d'un point de presse avec plusieurs ministres.

18h54

"La France contribuera à produire dès les prochains mois quatre vaccins", déclare la ministre. Il s'agit du "Moderna, à partir du mois de mars, du BioNTech, à partir du mois d'avril, le Curevac, si ce vaccin reçoit une autorisation de mise sur le marché à partir du mois de mai, et le Sanofi à partir du mois de juin".

18h50

"L'Union européenne a à ce jour commandé plus de 2,6 milliards de doses de vaccins. Ces commandes sont fermes", assure la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

18h46

"Par ailleurs, une étude réalisée par mon ministère montre également un relâchement plus plus prononcé du télétravail dans certains secteurs. C'est le cas notamment de la banque et de l'assurance, de la communication, de l'informatique, des activités immobilières et juridiques", ajoute la ministre du Travail.

18h43

Elisabeth Borne prend la parole. "Depuis le début du mois de novembre, le télétravail doit être la règle pour toutes les activités qui le permettent", rappelle-t-elle. "Je demande à chaque entreprise de se mobiliser sur les deux priorités suivantes. La première, c'est de réduire la part des salariés qui ne télétravaillent pas du tout", annonce la ministre du Travail. "La deuxième priorité, c'est que les salariés qui télétravaillent aujourd'hui 1, 2 ou 3 jours par semaine fassent au moins un jour de télétravail en plus chaque semaine", ajoute la ministre.

18h40

Le gouvernement n'a pas hésité et n'hésitera pas à sanctionner durement les compagnies aériennes peu scrupuleuses sur la réalisation [des contrôles] qui leur incombent en première intention", annonce Gérald Darmanin.

Depuis lundi, avec la mise en place des contrôles aériens, "on est passé de 65.000 passagers par jour à 20.000 passagers par jour", indique le ministre.

18h35

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, prend la parole. "Les verbalisations ont augmenté de 53%", indique-t-il.

18h32

Les variants sud-africain et brésilien inquiètent davantage le gouvernement.

"Notre objectif est clair : nous voulons limiter au maximum la diffusion de ces variants", explique Olivier Véran. "Je le redis : les variants, parce qu'ils sont plus contagieux, sont amenés à remplacer progressivement le Covid-19 dans la forme que nous connaissons", alerte Olivier Véran.

18h30

Olivier Véran explique : "Nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment dans les milieux scolaires". Au retour des vacances scolaires, l'objectif sera de réaliser d'avantage de tests de dépistages salivaires sur les enfants, pour plus d'acceptabilité.

Olivier Véran : «Nous attendons l'avis de la Haute Autorité de Santé qui nous permettra d'employer des techniques de prélèvements salivaires. Nous nous équiperons afin de réaliser plusieurs centaines de milliers de tests au retour des vacances scolaires»

De plus, "L'application Tous-anti Covid a déjà permis d'alerter 67 000 cas contacts potentiels", précise-t-il.

18h27

Se réjouissant de l'arrivée du vaccin d'AstraZeneca sur le marché français, Jean Castex promet qu'une première livraison, dès la fin de cette semaine, permettra de vacciner en priorité d'autres professionnels de santé dès ce samedi.

18h22

Le Premier ministre annonce que "d’ici avril, nous atteindrons l’objectif fixé par le Président de la République d’avoir proposé la vaccination à toutes les personnes de plus de 75 ans volontaires - et il faut qu'elles soient les plus nombreuses possibles - ainsi qu’aux personnes de moins de 75 ans atteintes de comorbidités graves".

18h21

"Je peux vous annoncer que nous allons ouvrir dans les prochains jours 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections", annonce le Premier ministre, Jean Castex. Le Premier ministre précise que ces 1,7 million de rendez-vous se découperont en "500 000 rendez-vous fin février, qui seront ouverts à compter de demain. Et 1,2 million de rendez-vous sur le mois de mars, qui seront ouverts dès le milieu de la semaine prochaine."

18h20

"La campagne de vaccination suit désormais un rythme soutenu : nous avons hier vacciné plus de 100.000 personnes, dont près de 70.000 en première injection", annonce le Premier ministre.

18h18

Jean Castex annonce qu'"1,5 millions de vaccinations ont été réalisées en janvier, au lieu d’un million prévues initialement". "La vaccination est certes une course de vitesse mais elle ne doit pas se faire au détriment de la qualité, de la sécurité mais surtout de l'adhésion de nos concitoyens".

Jean Castex : «Nous avons déjà dépassé les premiers objectifs que nous nous sommes fixés.1,5 million de vaccinations réalisées en janvier au lieu d'1 million prévues initialement»

"Nous assumons de respecter le délai de 3 à 4 semaines entre les deux injections des vaccins Pfizer et Moderna, contrairement à d’autres pays, certes peu nombreux, qui ont cherché à vacciner un maximum de personnes en décalant à plus tard le rappel dont dépend pourtant l’efficacité finale de la protection vaccinale", déclare Jean Castex.

18h17

Jean Castex s'adresse maintenant aux personnes testées positives au virus. "Aux 20.000 personnes qui sont détectées positives chaque jour, je vous le demande : isolez-vous immédiatement, ne sortez pas de chez vous pendant 7 jours, aidez l’Assurance maladie à identifier les personnes avec lesquelles vous avez été en contact".

Au total, "plus de 23 000" résidents d'Ehpad "sont décédés depuis le début de l’épidémie, soit près d’un tiers des décès totaux alors qu’ils ne représentent que 1% de la population", indique Jean Castex.

18h16

"Depuis la fin de l’année, le recours au télétravail s’est réduit, ce qui est d’autant plus regrettable que beaucoup d’entreprises n’avaient pas déployé loin s’en faut, toutes les possibilités d’en faire", dit Jean Castex. "Il y a encore trop d’entreprises où le télétravail serait possible mais n’existe pas du tout ou à des niveaux très faibles", estime le Premier ministre.

18h15

"Troisième mesure : le renforcement du télétravail. Il s’agit là en réalité d’un levier très puissant que nous n’utilisons pas suffisamment pour freiner l’épidémie".

18h14

"Depuis dimanche, rappelle Jean Castex, les déplacements à destination ou en provenance des pays étrangers, extérieurs à l’Union européenne, sont désormais interdits, sauf motif impérieux. Pourquoi une telle mesure ? Nous devons empêcher que des personnes, porteuses d’un variant, puissent arriver en France."

"Deuxième mesure, la fermeture des grands centres commerciaux, qui constituent des lieux de forte concentration et de brassage. Nous avons tous vu les images de ces centres commerciaux bondés, où les distances ne peuvent pas être respectées et les risques maîtrisés", rappelle Jean Castex.

18h11

"J'en appelle à la mobilisation des Françaises et des Français : nous devons tenir ensemble, nous devons agir ensemble, plus que jamais (...) nous devons nous battre pied à pied", déclare Jean Castex.

18h07

Selon Jean Castex, le confinement a un impact difficile sur bien des plans et il implique la fermeture de beaucoup de commerces et d'établissements d'enseignement. Il explique que la France fait partie des pays qui ont tenu à maintenir le plus possible les écoles ouvertes depuis le début de la pandémie. Un nouveau confinement ne peut donc s'envisager qu'en tout dernier recours, et la situation actuelle ne l'exige pas. "Si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterons pas".

Jean Castex : «Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour»

"Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour : notre niveau d’incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu’il était en octobre dernier", assure le Premier ministre.

18h05

Jean Castex évoque les variants "beaucoup plus contagieux que le virus classique. Ils se propagent plus vite et touchent beaucoup plus de personnes". Jean Castex explique qu'ils sont déjà présents sur notre territoire et progressent.

18h04

"La circulation du virus n'a pas sensiblement augmenté ces dernières semaines", indique Jean Castex.

18h02

Jean Castex prend la parole. Le Premier ministre tient à saluer le travail des soignants. Il explique que si la situation reste préoccupante, elle se distingue de celle de nos voisins européens avec des chiffres élevés mais stables.

17h38

Le Premier ministre Jean Castex tient ce 4 février à 18 heures une conférence de presse sur l'évolution de la pandémie de coronavirus. Il sera accompagné d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, ainsi que de la ministre du Travail Elisabeth Borne et de la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. Pour autant, cette conférence ne devrait pas donner lieu à un reconfinement. Selon l'entourage de Jean Castex, il s'agit plutôt d'un «point d'étape» avant les vacances, qui débutent ce 6 février en zone A.

17h34

Le gouvernement a décidé un reconfinement à Mayotte pour moins trois semaines, à compter de vendredi à 18H00 (15H00 GMT), pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19 et à l'apparition de variants britanniques et sud-africain, a annoncé jeudi le ministère des outre-mer.

"Depuis le 1er février, 3 communes (Bouéni, Pamandzi et Dzaoudzi Labattoir) étaient confinées du fait de l'observation de taux d'incidence particulièrement élevés (...) Afin de limiter la forte circulation du virus, il a été décidé d'étendre le confinement à l'ensemble du territoire mahorais à compter du vendredi 5 février, 18H00 (heure de Mayotte), pour une durée de trois semaines", indique un communiqué du ministère.

17h25

L'état d'urgence sanitaire en vigueur au Maroc depuis la mi-mars a été à nouveau prolongé d'un mois pour juguler la pandémie de coronavirus dans le royaume, a annoncé jeudi le gouvernement.

"Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national jusqu'au 10 mars, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie", rapporte l'agence MAP.

16h34

La vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, petite soeur des enchères de Beaune, offrira les recettes d'un de ses lots à l'Institut Pasteur pour financer la recherche sur les mutations de virus, ont indiqué jeudi les organisateurs. "Nous aurons une vente", a promis le maire de Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or), Alain Cartron (DVD), espérant que le 14 mars, date prévue pour ces enchères, ne coïncidera pas avec un nouveau confinement.

"Et s'il y a reconfinement, on préfèrera vendre avec des acheteurs présents donc on déplacera la vente", a précisé François Poher, directeur des Hospices, lors d'une conférence de presse dans la cuverie du domaine hospitalier. "Mais nous avons une limite: le 30 avril", a-t-il nuancé.

14h01

La France connaîtra une croissance de 1,5% au premier trimestre dans l'hypothèse où les restrictions sanitaires resteraient celles du mois de janvier, a estimé jeudi l'Insee. Dans le cas d'un confinement du type de celui de novembre d'une durée d'un mois, cette croissance deviendrait nulle, et le produit intérieur brut (PIB) se rétracterait de 1% si ce confinement devait durer 7 semaines, a ajouté l'Institut national des statistiques.

13h58

Le chef des experts de l'OMS qui enquêtent à Wuhan sur l'origine de la pandémie a semblé écarter jeudi la thèse de la fuite de laboratoire, "excellent scénario" de film selon lui, dans un entretien avec l'AFP.

Peter Ben Embarek fait partie de la dizaine de chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) arrivés le mois dernier en Chine pour enquêter sur l'apparition du Covid-19. L'équipe s'est rendue mercredi à l'Institut de virologie de Wuhan - dans le centre de la Chine -, accusé, notamment par l'ancien président américain Donald Trump, d'avoir laissé s'échapper le virus d'un de ses laboratoires, accidentellement ou non.

13h40

e ministre allemand de la Santé s'est prononcé jeudi en faveur d'un début d'assouplissement avant la fin de l'hiver des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. "Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien", a dit Jens Spahn au groupe de presse régional Funke, alors que l'impatience de l'opinion se fait de plus en plus sentir.

13h03

La production du vaccin CureVac contre le Covid-19 commencera en "mai-juin" sur les sites de Val-de-Reuil (Eure) et d'Idron (Pyrénées-Atlantiques) de Fareva, sous réserve d'autorisation de mise sur le marché, a annoncé jeudi le fondateur de la société pharmaceutique.

12h23

La Corée du Nord a fait une demande de vaccins contre le Covid-19, dont elle devrait recevoir près de deux millions de doses, selon l'Alliance du vaccin (Gavi), membre du programme onusien Covax, bien que ce pays isolé affirme être exempt du virus.

11h18

Une jeune médecin et trois patients ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré dans le service de réanimation pour malades du Covid-19 d'un hôpital du sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités. L'incendie s'est déclaré peu avant minuit mercredi dans une chambre de réanimation de cette clinique à Zaporijjia, ville de plus de 700.000 habitants, a indiqué le service d'Etat pour les situations d'urgence. Les pompiers ont découvert quatre corps et ont pu sauver huit personnes, dont deux étaient blessées, selon la même source.

11h13

Le ministre allemand de la Santé s'est prononcé jeudi en faveur d'un début d'assouplissement avant la fin de l'hiver des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. "Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien", a dit Jens Spahn au groupe de presse régional Funke, alors que l'impatience de l'opinion se fait de plus en plus sentir. En outre, "les chiffres sont encourageants, nous observons une tendance significative à la baisse concernant les nouvelles infections", a ajouté le ministre.

9h57

Les variants représentent 14 % des cas positifs en France, selon le Professeur lyonnais Bruno Lina, interrogé par Lyon capitale.

9h51

Les autorités sanitaires norvégiennes ont annoncé à leur tour jeudi que le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca serait réservé aux moins de 65 ans, faute de données suffisantes sur ses effets au-delà de cet âge. La Norvège adopte ainsi la ligne choisie par plusieurs pays de l'Union européenne, dont elle n'est pas membre mais à laquelle elle s'est associée pour l'approvisionnement en vaccins.

9h21

Vendus près d’un euro par pièce, les ventes de masques FFP2 ont bondi en quelques semaines. Exemple dans cette pharmacie de banlieue parisienne.

5h52

Le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley s'est dit jeudi "absolument confiant" quant à la tenue du tournoi à partir de lundi, en dépit des difficultés posées par l'apparition d'un nouveau cas de coronavirus à Melbourne.

"Nous sommes absolument confiants sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu", a déclaré M. Tiley, alors qu'un demi-millier de joueurs et de personnes accréditées ont été placés à l'isolement. "Notre plan est de continuer à jouer demain comme prévu."

5h47

Quelque 140.000 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 au cours de la première journée d'un programme de vaccination massive lancé mercredi au Chili, a annoncé le gouvernement.

Plus de 1.400 centres de vaccination ont été installés dans tout le pays, et plus d'un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinovac ont été distribuées dans ces centres, sur un total de 4 millions de doses que le Chili a reçues la semaine dernière.

