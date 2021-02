DIRECT - Coronavirus : Jean Castex et Olivier Véran donneront une conférence de presse à 18h

Accompagné du minsitre de la Santé Olvier Véran et d'autres ministres, le Premier ministre Jean Castex animera ce jeudi à 18h la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire lors de laquelle il établira notamment le bilan des mesures de freinages. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

5h52

Le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley s'est dit jeudi "absolument confiant" quant à la tenue du tournoi à partir de lundi, en dépit des difficultés posées par l'apparition d'un nouveau cas de coronavirus à Melbourne.

"Nous sommes absolument confiants sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu", a déclaré M. Tiley, alors qu'un demi-millier de joueurs et de personnes accréditées ont été placés à l'isolement. "Notre plan est de continuer à jouer demain comme prévu."

5h47

Quelque 140.000 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 au cours de la première journée d'un programme de vaccination massive lancé mercredi au Chili, a annoncé le gouvernement.

Plus de 1.400 centres de vaccination ont été installés dans tout le pays, et plus d'un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinovac ont été distribuées dans ces centres, sur un total de 4 millions de doses que le Chili a reçues la semaine dernière.

