DIRECT - Coronavirus : la théorie d'une fuite d'un laboratoire chinois jugée peu crédible par le chef des experts de l'OMS

Accompagné du minsitre de la Santé Olvier Véran et d'autres ministres, le Premier ministre Jean Castex animera ce jeudi à 18h la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire lors de laquelle il établira notamment le bilan des mesures de freinages. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

14h01

La France connaîtra une croissance de 1,5% au premier trimestre dans l'hypothèse où les restrictions sanitaires resteraient celles du mois de janvier, a estimé jeudi l'Insee. Dans le cas d'un confinement du type de celui de novembre d'une durée d'un mois, cette croissance deviendrait nulle, et le produit intérieur brut (PIB) se rétracterait de 1% si ce confinement devait durer 7 semaines, a ajouté l'Institut national des statistiques.

13h58

Le chef des experts de l'OMS qui enquêtent à Wuhan sur l'origine de la pandémie a semblé écarter jeudi la thèse de la fuite de laboratoire, "excellent scénario" de film selon lui, dans un entretien avec l'AFP.

Peter Ben Embarek fait partie de la dizaine de chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) arrivés le mois dernier en Chine pour enquêter sur l'apparition du Covid-19. L'équipe s'est rendue mercredi à l'Institut de virologie de Wuhan - dans le centre de la Chine -, accusé, notamment par l'ancien président américain Donald Trump, d'avoir laissé s'échapper le virus d'un de ses laboratoires, accidentellement ou non.

13h40

e ministre allemand de la Santé s'est prononcé jeudi en faveur d'un début d'assouplissement avant la fin de l'hiver des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. "Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien", a dit Jens Spahn au groupe de presse régional Funke, alors que l'impatience de l'opinion se fait de plus en plus sentir.

13h03

La production du vaccin CureVac contre le Covid-19 commencera en "mai-juin" sur les sites de Val-de-Reuil (Eure) et d'Idron (Pyrénées-Atlantiques) de Fareva, sous réserve d'autorisation de mise sur le marché, a annoncé jeudi le fondateur de la société pharmaceutique.

12h23

La Corée du Nord a fait une demande de vaccins contre le Covid-19, dont elle devrait recevoir près de deux millions de doses, selon l'Alliance du vaccin (Gavi), membre du programme onusien Covax, bien que ce pays isolé affirme être exempt du virus.

11h18

Une jeune médecin et trois patients ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré dans le service de réanimation pour malades du Covid-19 d'un hôpital du sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités. L'incendie s'est déclaré peu avant minuit mercredi dans une chambre de réanimation de cette clinique à Zaporijjia, ville de plus de 700.000 habitants, a indiqué le service d'Etat pour les situations d'urgence. Les pompiers ont découvert quatre corps et ont pu sauver huit personnes, dont deux étaient blessées, selon la même source.

11h13

Le ministre allemand de la Santé s'est prononcé jeudi en faveur d'un début d'assouplissement avant la fin de l'hiver des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. "Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien", a dit Jens Spahn au groupe de presse régional Funke, alors que l'impatience de l'opinion se fait de plus en plus sentir. En outre, "les chiffres sont encourageants, nous observons une tendance significative à la baisse concernant les nouvelles infections", a ajouté le ministre.

9h57

Les variants représentent 14 % des cas positifs en France, selon le Professeur lyonnais Bruno Lina, interrogé par Lyon capitale.

9h51

Les autorités sanitaires norvégiennes ont annoncé à leur tour jeudi que le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca serait réservé aux moins de 65 ans, faute de données suffisantes sur ses effets au-delà de cet âge. La Norvège adopte ainsi la ligne choisie par plusieurs pays de l'Union européenne, dont elle n'est pas membre mais à laquelle elle s'est associée pour l'approvisionnement en vaccins.

9h21

Vendus près d’un euro par pièce, les ventes de masques FFP2 ont bondi en quelques semaines. Exemple dans cette pharmacie de banlieue parisienne.

5h52

Le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley s'est dit jeudi "absolument confiant" quant à la tenue du tournoi à partir de lundi, en dépit des difficultés posées par l'apparition d'un nouveau cas de coronavirus à Melbourne.

"Nous sommes absolument confiants sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu", a déclaré M. Tiley, alors qu'un demi-millier de joueurs et de personnes accréditées ont été placés à l'isolement. "Notre plan est de continuer à jouer demain comme prévu."

5h47

Quelque 140.000 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 au cours de la première journée d'un programme de vaccination massive lancé mercredi au Chili, a annoncé le gouvernement.

Plus de 1.400 centres de vaccination ont été installés dans tout le pays, et plus d'un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinovac ont été distribuées dans ces centres, sur un total de 4 millions de doses que le Chili a reçues la semaine dernière.

A voir aussi