Vidéo : une triple greffe du visage et des mains réussie pour la première fois à New York

Pour Joe DiMeo, c'est une nouvelle vie qui commence. Ce jeune américain âgé de 22 ans a subi une triple greffe du visage et des deux mains en août dernier et est aujourd'hui en bonne santé. C'est la première fois qu'une telle intervention chirurgicale est considérée comme réussie.

L'opération a fait l'objet d'une dizaine de répétitions avant d'être réalisée au sein de l'hôpital universitaire new-yorkais NYU. Elle a nécessité 23 heures de travail et six équipes chirurgicales différentes, soit près de 100 personnes au total.

Joe DiMeo received the world’s first successful face and double hand #transplant. Just five weeks after surgery, Joe was able to see his new face for the first time. “This is a once in a lifetime gift," says Joe. Learn more: https://t.co/L47NFXYm4k pic.twitter.com/Cgv7v20rzu

