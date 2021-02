Yemen : les Etats-Unis vont annoncer la fin du soutien à l'Arabie Saoudite

Un pas vers la fin de la guerre civile au Yémen ? La Maison Blanche doit annoncer aujourd'hui que les Etats-Unis ne soutiendront plus les «opérations» sur le terrain menée par l'Arabie Saoudite dans le conflit.

Cette décision marque un virage important dans la politique américaine sur place, et intervient quelques jours seulement après une première annonce, mettant fin à la vente d'armes à l'Arabie Soudite. Pour rappel, Ryad intervient depuis 2015 pour soutenir le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis. Le conflit était devenu un terrain de conflit international, avec l'intervention de puissances voisines comme l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis ou encore l'Iran.

La guerre sur place a entraîné l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de ces dernières années. Oxfam estimait en 2020 que 80% de la population nécéssitait une aide, notamment à cause de la famine et du choléra qui font des ravages. Après l'annonce concernant la suspension des ventes d'armes, Amnesty International avait d'ailleurs salué une «décision historique».

Antony Blinken, le secrétaire d'Etat de Joe Biden, a également annoncé qu'il souhaitait «réexaminer» le statut des rebelles houthis, qui avaient été classés comme organisation terroriste par l'administration de Donald Trump. L'objectif étant notamment de faciliter l'envoi d'aide humanitaire sur place. Quelques heures avant le premier discours de Joe Biden sur la politique étrangère, le dossier semble donc être l'une des priorités de son gouvernement.

