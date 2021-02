DIRECT – Coronavirus : 12% des personnels de l'AP-HP ont été infectés

Un appel à la prudence. A la veille de du début période des vacances d'hiver, le gouvernement a renouvelé jeudi soir son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus. Après des mois de recherche, l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin aux Etats-Unis qui pourrait devenir le troisième autorisé outre-Atlantique, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

17h38

Le variant anglais de la Covid-19 a bien été identifié parmi 20 touristes britanniques testés positifs au coronavirus le 21 janvier à Vallorcine (Haute-Savoie) où ils séjournaient, a confirmé vendredi l'Agence régionale de santé. "Un échantillonnage de trois prélèvements a été effectué pour séquençage, les résultats ont révélé qu'il s'agissait du variant anglais", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ARS, confirmant une information du Dauphiné Libéré. "On peut considérer que le groupe a été impacté par le variant britannique", a-t-elle ajouté.

Ces personnes contaminées font partie d'un groupe de 26 Britanniques qui avaient été confinés le 19 janvier dans une résidence de tourisme de Vallorcine, près de Chamonix, après l'apparition de premiers symptômes de la maladie. Le groupe avait pourtant été testé négatif à son arrivée dans l'Hexagone, selon la préfecture du département. Les touristes ont pu repartir depuis.

17h17

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont exprimé vendredi leur soutien à la stratégie d'approvisionnement en vaccins anti-Covid menée par la Commission européenne, malgré les critiques et retards.

"Je soutiens totalement l'approche européenne que nous avons eue (...) Que dirions-nous si la France et l'Allemagne étaient aujourd'hui en compétition sur les vaccins?", a déclaré le chef de l'Etat français. La chancelière a elle estimé que la décision de commander ensemble des doses était et restait "la bonne", lors d'une conférence de presse commune.

17h14

Depuis le début de l'épidémie, les hôpitaux de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont identifié 11.900 cas d'infection au Covid-19 parmi leur personnel, soit environ 12%, selon des chiffres communiqués vendredi par l'AP-HP.

"Lorsque l'on compare les différentes catégories professionnelles, on trouve des taux de contamination qui sont relativement comparables, de 11% chez les aides-soignants, 12% chez les médecins et 14% chez les infirmiers", a précisé lors d'un point de presse l'infectiologue Sandra Fournier.

Selon les enquêtes menées par l'institution, les personnels de service de réanimation ne sont pas plus infectés que ceux d'autres secteurs et les taux les plus élevés se trouvent dans les services de gériatrie et de soins de suite et de réadaptation.

17h10

Quelque 700.000 contrôles du respect des mesures sanitaires anti-covid ont eu lieu en 2020 dans les Bouches-du-Rhône, avec un taux de verbalisation inférieur à 10%, a annoncé vendredi la préfecture de police.

Opérées depuis le premier confinement, ces verbalisations prennent aussi bien en compte le non-respect du port du masque, du couvre-feu et du confinement que l'ouverture d'un établissement sans autorisation, a précisé lors d'un point presse la préfète de police Frédérique Camilleri, qui a salué "le comportement exemplaire" de la majorité des habitants du département.

17h05

Les cures thermales, fermées à cause de la pandémie de Covid-19, sont "à l'agonie", ont assuré vendredi les représentants du secteur, qui réclament des aides.

"Nous avons demandé une aide exceptionnelle de 82 millions d'euros sous forme de subvention pour couvrir les importants déficits car nous allons mourir", assure dans un communiqué le président du CNETh (Conseil national des établissements thermaux), Thierry Dubois. Les 113 établissements thermaux de France sont fermés depuis le reconfinement fin octobre, et "aucune date de réouverture n'est envisagée à l'heure où la saison thermale devrait démarrer", selon le CNETh.

16h54

Le Danemark a achevé son immense campagne d'abattage de près de 15 millions de visons décidée pour combattre les risques de mutation du coronavirus chez l'animal à fourrure, a annoncé vendredi l'autorité vétérinaire.

"L'abattage a été terminé jeudi. En tout, environ 15 millions de bêtes ont été euthanasiées", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'autorité, trois mois après la décision prise par la Première ministre. Début novembre, le Danemark, premier exportateur mondial de peaux de visons, avait ordonné en urgence d'abattre la totalité des visons du royaume, à cause d'une mutation du coronavirus qui pouvait selon des études préliminaires menacer l'efficacité du futur vaccin pour les humains.

14h49

Le rĂ©chauffement climatique pourrait avoir jouĂ© un rĂ´le dans le passage Ă l'homme du coronavirus responsable du Covid-19, en offrant de nouveaux habitats aux chauve-souris, espèce d'origine prĂ©sumĂ©e du virus, selon une Ă©tude publiĂ©e ce vendredi.Â

Des chercheurs de l'université de Cambridge ont modélisé la présence de populations de différents types de chauve-souris, en utilisant des données de température et de pluviométrie pour déterminer la localisation du type de végétation constituant leur habitat, pour cette étude publiée dans la revue Science of the Total Environment.

13h59

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont décéléré dans le monde pour la troisième semaine consécutive, atteignant leur niveau le plus bas depuis fin octobre.

Avec 493.000 contaminations enregistrées quotidiennement cette semaine, l'indicateur passe sous la barre des 500.000 pour la première fois depuis la fin octobre, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. Les nouvelles contaminations ne cessent de baisser (-13% cette semaine) depuis le record de 725.000 atteint à la mi-janvier. Presque toutes les zones ont connu des ralentissements cette semaine: -27% en Afrique, -17% aux Etats-Unis/Canada, -12% en Europe et en Amérique latine/Caraïbes et -2% en Asie. Les contaminations ont en revanche légèrement accéléré au Moyen-Orient (+4%). Le virus ne circule quasiment pas en Océanie (14 cas par jour, +43%).

13h14

Un total de 43 détenus de plus de 75 ans ont déjà été vaccinés en prison contre le Covid-19, a annoncé vendredi la Chancellerie. Les prisons françaises comptent 204 détenus de plus de 75 ans sur 62.673 détenus, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice.

9h24

D'après les chiffres du ministère de l'éducation nationale, il y a actuellement 83 écoles, 16 collèges et 6 lycées fermés en France. Au total, 934 classes sont fermées.

6h03

L'Europe doit "s'unir" pour accélérer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l'appui de tous les laboratoires, a appelé vendredi le directeur de l'OMS en Europe, reconnaissant être "inquiet" sur le risque des variants sur l'efficacité des vaccins. "Nous devons nous préparer" à d'autres mutations problématiques du virus, notamment en renforçant encore le séquençage, a également affirmé Hans Kluge, directeur régional de l'organisation, dans un entretien à l'AFP.

5h41

Tous les joueurs de tennis et les accrédités testés pour le Covid-19 à la suite d'un cas positif dans un hôtel avant l'Open d'Australie ont été déclarés négatifs, ont annoncé vendredi les organisateurs.



   "Tous les tests effectués hier (...) ont été négatifs", selon un tweet du compte officiel du tournoi alors que les six compétitions préparatoires à l'Open d'Australie ont repris vendredi avec un programme très chargé et des formats adaptés pour rattraper le temps perdu.

5h17

L'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé jeudi une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités sanitaires américaines, a annoncé la société. Au terme de la procédure, s'il obtient le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA), ce vaccin serait le troisième autorisé aux Etats-Unis, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

