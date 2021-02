DIRECT – Coronavirus : 934 classes actuellement fermées en France

Un appel à la prudence. A la veille de du début période des vacances d'hiver, le gouvernement a renouvelé jeudi soir son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus. Après des mois de recherche, l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin aux Etats-Unis qui pourrait devenir le troisième autorisé outre-Atlantique, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

9h24

D'après les chiffres du ministère de l'éducation nationale, il y a actuellement 83 écoles, 16 collèges et 6 lycées fermés en France. Au total, 934 classes sont fermées.

6h03

L'Europe doit "s'unir" pour accélérer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l'appui de tous les laboratoires, a appelé vendredi le directeur de l'OMS en Europe, reconnaissant être "inquiet" sur le risque des variants sur l'efficacité des vaccins. "Nous devons nous préparer" à d'autres mutations problématiques du virus, notamment en renforçant encore le séquençage, a également affirmé Hans Kluge, directeur régional de l'organisation, dans un entretien à l'AFP.

5h41

Tous les joueurs de tennis et les accrédités testés pour le Covid-19 à la suite d'un cas positif dans un hôtel avant l'Open d'Australie ont été déclarés négatifs, ont annoncé vendredi les organisateurs.



   "Tous les tests effectués hier (...) ont été négatifs", selon un tweet du compte officiel du tournoi alors que les six compétitions préparatoires à l'Open d'Australie ont repris vendredi avec un programme très chargé et des formats adaptés pour rattraper le temps perdu.

5h17

L'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé jeudi une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités sanitaires américaines, a annoncé la société. Au terme de la procédure, s'il obtient le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA), ce vaccin serait le troisième autorisé aux Etats-Unis, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

