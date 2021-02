DIRECT – Coronavirus : les contaminations dans le monde au plus bas depuis fin octobre

Un appel à la prudence. A la veille de du début période des vacances d'hiver, le gouvernement a renouvelé jeudi soir son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus. Après des mois de recherche, l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin aux Etats-Unis qui pourrait devenir le troisième autorisé outre-Atlantique, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

14h49

Le rĂ©chauffement climatique pourrait avoir jouĂ© un rĂ´le dans le passage Ă l'homme du coronavirus responsable du Covid-19, en offrant de nouveaux habitats aux chauve-souris, espèce d'origine prĂ©sumĂ©e du virus, selon une Ă©tude publiĂ©e ce vendredi.Â

Des chercheurs de l'université de Cambridge ont modélisé la présence de populations de différents types de chauve-souris, en utilisant des données de température et de pluviométrie pour déterminer la localisation du type de végétation constituant leur habitat, pour cette étude publiée dans la revue Science of the Total Environment.

13h59

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont décéléré dans le monde pour la troisième semaine consécutive, atteignant leur niveau le plus bas depuis fin octobre.

Avec 493.000 contaminations enregistrées quotidiennement cette semaine, l'indicateur passe sous la barre des 500.000 pour la première fois depuis la fin octobre, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. Les nouvelles contaminations ne cessent de baisser (-13% cette semaine) depuis le record de 725.000 atteint à la mi-janvier. Presque toutes les zones ont connu des ralentissements cette semaine: -27% en Afrique, -17% aux Etats-Unis/Canada, -12% en Europe et en Amérique latine/Caraïbes et -2% en Asie. Les contaminations ont en revanche légèrement accéléré au Moyen-Orient (+4%). Le virus ne circule quasiment pas en Océanie (14 cas par jour, +43%).

13h14

Un total de 43 détenus de plus de 75 ans ont déjà été vaccinés en prison contre le Covid-19, a annoncé vendredi la Chancellerie. Les prisons françaises comptent 204 détenus de plus de 75 ans sur 62.673 détenus, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice.

9h24

D'après les chiffres du ministère de l'éducation nationale, il y a actuellement 83 écoles, 16 collèges et 6 lycées fermés en France. Au total, 934 classes sont fermées.

6h03

L'Europe doit "s'unir" pour accélérer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l'appui de tous les laboratoires, a appelé vendredi le directeur de l'OMS en Europe, reconnaissant être "inquiet" sur le risque des variants sur l'efficacité des vaccins. "Nous devons nous préparer" à d'autres mutations problématiques du virus, notamment en renforçant encore le séquençage, a également affirmé Hans Kluge, directeur régional de l'organisation, dans un entretien à l'AFP.

5h41

Tous les joueurs de tennis et les accrédités testés pour le Covid-19 à la suite d'un cas positif dans un hôtel avant l'Open d'Australie ont été déclarés négatifs, ont annoncé vendredi les organisateurs.



   "Tous les tests effectués hier (...) ont été négatifs", selon un tweet du compte officiel du tournoi alors que les six compétitions préparatoires à l'Open d'Australie ont repris vendredi avec un programme très chargé et des formats adaptés pour rattraper le temps perdu.

5h17

L'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé jeudi une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités sanitaires américaines, a annoncé la société. Au terme de la procédure, s'il obtient le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA), ce vaccin serait le troisième autorisé aux Etats-Unis, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

