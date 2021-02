Donald Trump envoie sa lettre de démission au syndicat des acteurs américains

L'ancien président des Etats-Unis Donald Trump a envoyé une lettre de démission au syndicat des acteurs américains (le Screens Actor Guild), ce jeudi 4 février.

Suite à l'attaque du Capitole début janvier, le syndicat des acteurs de la télévision et du cinéma américains avait lancé une procédure d'éviction via son Comité disciplinaire. «Donald Trump s'en est pris aux valeurs que nous estimons les plus sacrées : la démocratie, la vérité, le respect de tous les Américains quels que soient leur origine et leurs religions et la protection de la liberté de la presse», avait dénoncé Gabrielle Carteris, actrice et présidente du syndicat.

Le syndicat avait notamment pointé la «frontière extrêmement ténue entre son dédain pour la vérité et les attaques perpétrées contre les journalistes par ses supporters».

DONALD TRUMP ATTAQUE LE SYNDICAT

En réponse à ce qu'il nomme un «pseudo comité disciplinaire», Donald Trump a choisi de prendre les devants. Evoquant ses rôles dans Maman j'ai encore raté l'avion, Zoolander, Wall Street : l'argent ne meurt jamais et la télé-réalité The Apprentice, Donald Trump a affirmé dans sa lettre qu'il avait «grandement aidé le marché des chaînes privées, qu'on disait en déroute jusqu'à son arrivée en politique». Il a également assuré qu'il avait «créé des milliers d'emploi au sein de chaînes telles que MSDNC et CNN», ajoutant que CNN était une chaîne de «désinformation».

L'ancien président républicain a également souligné que le syndicat «agissait peu pour ses membres et n'avait rien fait pour lui». «Je ne veux plus être associé à votre syndicat. Cette lettre vise à vous informer que j'adresse ma démission dès aujourd'hui (...) Vous n'avez rien fait pour moi», a-t-il conclu.

Le syndicat a pris note de cette décision par une réponse laconique : «Merci».

SAG-AFTRA on Trump's resignation from the union: Thank you. https://t.co/n1BUAMcqQ1 — SAG-AFTRA NEWS (@sagaftranews) February 4, 2021

