DIRECT - Coronavirus : 19.715 nouveaux cas et 171 morts ces dernières 24 heures en France

Le gouvernement a renouvelé son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, tout en excluant pour le moment un reconfinement. L'OMS a appelé l'Europe à accélérer la campagne de vaccination.

20H03

La France a enregistré ce dimanche 19.715 nouveaux cas de contamination avérés au coronavirus en 24 heures, contre 20.586 la veille, selon Santé publique France.

L'épidémie a fait 171 morts de plus en une journée dans les hôpitaux.

18H19

Le vaccin britannique développé par Oxford et AstraZeneca offre une «protection limitée contre les formes modérées de la maladie (Covid-19) dues au variant sud-africain, chez les jeunes adultes», a révélé dimanche une étude sud-africaine, qui ne s'est pas penchée sur les formes graves.

Des chercheurs sud-africains et britanniques ont constaté que (...) «le vaccin était bien plus efficace contre la (souche) originale du coronavirus» que contre le variant, est-il précisé dans un communiqué sur l'étude de l'université du Witwatersrand à Johannesburg, qui n'a pas encore été examinée par des pairs.

«Les premiers résultats semblent confirmer que la mutation du virus détectée en Afrique du Sud peut se transmettre à la population déjà vaccinée», est-il ajouté.

16H23

Des centaines de milliers d'élèves jordaniens ont repris dimanche le chemin des écoles, après près d'un an de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus et au moment où le nombre de cas d'infection diminue dans le royaume.

14h07

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions Leipzig-Liverpool se jouera à Budapest, l'Allemagne ayant interdit aux voyageurs venant d'une zone où la pandémie de Covid est particulièrement active de rentrer sur son territoire, a indiqué l'UEFA dimanche.

13h59

Des milliers de Chinois ont rendu hommage samedi sur les réseaux sociaux au médecin Li Wenliang, l'un des premiers à avoir alerté sur la dangerosité du nouveau coronavirus apparu à Wuhan (centre), à l'occasion du premier anniversaire de son décès du Covid-19 en février 2020.

12h23

La pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 105,7 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (462.181), devant le Brésil (231.012), le Mexique (165.786), l'Inde (154.996) et le Royaume-Uni (112.092).

11h25

L'annulation de la dette Covid-19 est "inenvisageable" et serait "une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États", a souligné dans le Journal du Dimanche la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde.

11H16

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz s'est dit ouvert dimanche à ce que les vaccins russe Spoutnik V ou chinois contre le Covid-19 soient produits en Autriche, s'ils obtiennent une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Il a indiqué qu'il pourrait se faire injecter le vaccin russe s'il était autorisé en Europe. "Il n'y va que de leur efficacité, leur sécurité et leur disponibilité rapide, pas de luttes géopolitiques", a-t-il estimé.

10h32

Salons de coiffure rouverts, clients de retour dans certaines boutiques et déplacements qui peuvent s'étirer sur plus d'un kilomètre: Israël commence dimanche à sortir de son troisième confinement depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur fond d'intense campagne de vaccination.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouvernement a annoncé un allégement à partir de dimanche du confinement en place depuis la fin décembre dans la foulée d'une nouvelle vague de contamination.

07h18

Quelque 600 personnes ont arpenté samedi soir les rues de Copenhague pour protester contre les mesures anti-coronavirus prises par le gouvernement danois, notamment le futur passeport vaccinal.

Chapeautés par les "Men in Black Danemark", un groupe actif sur Facebook qui organise des rassemblements depuis plus d'un mois, les manifestants s'étaient donnés rendez-vous devant le parlement pour soutenir la "liberté de choix" et dénoncer la "coercition" et la "dictature" du semi-confinement anti-Covid en place au Danemark.

07h00

La France a enregistré 20.586 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus en 24 heures. Les autorités sanitaires ont également dénombré 191 morts supplémentaires dans les hôpitaux en une journée, portant à 55.411 le nombre total de décès dans les hôpitaux depuis le début de l'épidémie.