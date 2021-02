La Nasa lance un concours avec 500.000 dollars de prix pour inventer la nourriture des futurs astronautes

Les cuisiniers vont mettre les bouchées doubles. La Nasa lance un concours pour imaginer la nourriture des astronautes qui partiront pour des missions longues durées dans l'espace. A la clé : une enveloppe de 500.000 dollars de récompenses, soit près de 415.000 euros.

Les postulants au «Deep Space Food Challenge» sont invitées à créer «des technologies ou des systèmes alimentaires novateurs et révolutionnaires qui nécessitent un minimum d'intrants et maximisent la production d'aliments sains, nutritifs et appétissants», explique le site du projet. Le jury pourrait aussi améliorer la note si ces petits plats «ont le potentiel de profiter aux gens sur Terre».

Mis en place par les agences spatiales américaines et canadiennes, ce concours repose sur plusieurs critères : «Aider à combler les lacunes alimentaires pour une mission aller-retour de trois ans sans réapprovisionnement, nourrir un équipage de 4 astronautes et obtenir la plus grande quantité de produits alimentaires avec un minimum d'intrants et un minimum de déchets, créer une variété d'aliments savoureux, nutritifs et sûrs qui nécessitent peu de temps de traitement pour les membres de l'équipage».

In coordination with @csa_asc, our new @NASAPrize, the Deep Space Food Challenge, offers up to a $500K prize purse for ideas on how to provide astronauts healthy, tasty food for longer missions to Mars and beyond.





— NASA (@NASA) January 20, 2021