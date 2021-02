Royaume-Uni : le rythme de vaccination a atteint samedi 1.000 injections par minute

Le Royaume-Uni est en bonne voie pour vacciner la totalité des Britanniques de plus de 50 ans d'ici le mois de mai, a annoncé le ministre Nadhim Zahawi, ce dimanche 7 février sur la chaîne britannique Sky news.

«Hier, entre 11h et 12h nous avons effectué près de 1.000 vaccinations par minute», s'est-il réjoui, depuis l'Ouest de Londres. Le ministre en charge de la campagne a salué le déploiement logistique qui a été mis en place, véritable «colonne vertébrale» de cette efficacité vaccinale.

On Saturday the NHS was administering jabs at a rate of almost 1,000 a minute - an incredible achievement by @nadhimzahawi and all in the vaccine supply chain pic.twitter.com/JNcRsu7Hv3

— Mario Creatura (@MarioCreatura) February 7, 2021