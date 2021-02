Une vache de race Limousine vendue 299.000 euros aux enchères, un record

Elle s'appelle Posh Spice et peut se vanter d'être la vache de race Limousine la plus chère de toute l'histoire. Jeudi 4 février, elle a été adjugée à 262.000 livres sterling (299.000 euros) lors d'une vente aux enchères en Angleterre. Du jamais vu.

En effet, selon les informations de France Bleu, la société britannique d'éleveurs de vaches Limousines a indiqué que ce prix est deux fois plus élevé que les records britannique et européen en la matière.

Cow named 'Posh Spice' sells for £260k and becomes world's most expensive heiferhttps://t.co/mhtydaQxTI pic.twitter.com/5n2RfwYOO3

— Daily Star (@dailystar) February 4, 2021