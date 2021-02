Vidéos : une centaine de disparus après la chute d’un glacier en Inde

Les autorités craignent entre 100 et 150 morts. L’effondrement d’une partie d’un glacier de Nanda Devi, dimanche dans l’État d’Uttarakhand (nord de l’Inde) a provoqué des inondations.

L’ordre d’évacuer a été donné aux habitants qui vivent sur les bords de la rivière Dhauli Ganga River, a rapporté l’agence de presse ANI.

Nanda Devi glacier broke off in Chamoli district of #Uttarakhand Sunday morning.Damaged a dam on Alaknanda river. Rise in water level in river. Reports of loss awaited. @IndianExpress pic.twitter.com/J0UoBoIJEe

Le secrétaire en chef de l’État d’Uttarakhand, Om Prakash, a déclaré que le nombre exact de personnes disparues n’avait pas encore «été confirmé». Une centaine d'Indiens serait concernée.

#Visuals of glacier break leading massive flooding in #Uttarakhand ’s #Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. pic.twitter.com/7tFLCSxqoC

Selon l’Indian Express, au moins 50 travailleurs, piégés dans un tunnel à Rishiganga, seraient morts. D’autres ouvriers sont pour le moment portés disparus.

Sur Twitter, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré se tenir au courant de la situation, du déploiement des secours et que toute l’Inde priait pour l’État sinistré.

Am constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone’s safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operations.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2021