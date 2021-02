Cheer : deux autres protagonistes du documentaire inculpés pour agressions sexuelles sur mineur

La série documentaire Cheer sur le cheerleading aux Etats-Unis est de nouveau dans l’œil du cyclone. Cinq mois après l’arrestation de Jerry Harris pour production de documents pédopornographiques et crimes sexuels, deux autres protagonistes viennent d’être inculpés pour deux affaires distinctes d’agressions sexuelles sur mineurs.

Le magazine The Hollywood Reporter rapporte que Robert Joseph Scianna Jr., 25 ans, a été arrêté mercredi en Virginie et accusé d'avoir « pris des libertés indécentes avec un enfant et utilisé un appareil de communication électronique pour solliciter des relations sexuelles », selon le rapport de police du comté de Chesterfield. L'enquête a indiqué que Scianna avait rencontré un jeune homme via les réseaux sociaux et s'était arrangé pour rencontrer le mineur pour des relations sexuelles. Scianna est actuellement détenu sans caution à la prison du comté de Chesterfield.

THR annonce aussi que Mitchell Ryan, 23 ans, a été arrêté mercredi au Texas par le département de police de Coppell. Il a été accusé d'agression sexuelle grave contre un mineur en relation avec un incident qui aurait eu lieu en juillet 2020, selon les archives du département du shérif du comté de Dallas. Ryan a déposé une caution vendredi matin et a été libéré.

'Two more male cheerleaders who appeared in Netflix's Cheer are charged with sexual misconduct with minors after star Jerry Harris was arrested on child porn charges' https://t.co/eqq2l0MNmz — Nina Brooke (@NinaBrooke3) February 7, 2021

Mise en ligne sur Netflix en janvier 2020, la série Cheer a recontré un franc succès en suivant les hauts et les bas de l’équipe de cheerleaders de l’université de Navarro, une des meilleures des Etats-Unis, dans leur préparation pour un enjeu national.

Certains des participants sont devenus de véritables stars comme Morgan Simianer, une des membres de la formation désormais suivie par 1,2 million de personnes sur Instagram et la coach Monica Aldama, qui a notamment participé à la saison 29 de l’édition US de Danse avec les stars.

Monica Aldama avait fait savoir en septembre dernier que son cœur était «brisé en millions de morceaux» après l’arrestation de Jerry Harris pour production de documents pédopornographiques et crimes sexuels. «Nos enfants doivent être protégés des abus et de l’exploitation, et je prie pour les victimes et toutes les personnes affectées», avait-elle écrit.

