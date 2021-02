DIRECT - Coronavirus : 4.317 nouveaux cas et 460 décès recensés ces dernières 24 heures en France

Le gouvernement a renouvelé son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, tout en excluant pour le moment un reconfinement. L'OMS a de son côté appelé l'Europe à accélérer la campagne de vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

20h40

Selon le bilan Ă©tabli par SantĂ© Publique France, la France a comptabilisĂ© 4.317 nouveaux cas de Covid-19 et 460 dĂ©cès en 24 heures.Â

20h37

L'Ă©quipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santĂ© dĂ©pĂŞchĂ©e en Chine pour tenter de dĂ©couvrir les origines de la pandĂ©mie de Covid-19, plus d'un an après le dĂ©but de la crise sanitaire, donnera mardi une confĂ©rence de presse.Â

"L'équipe internationale qui cherche à comprendre les origines du virus qui donne le Covid-19 et qui termine son séjour de 4 semaines à Wuhan, en Chine, donnera une conférence de presse avec ses collègues chinois", précise le communiqué. Elle débutera à 08H00 GMT.

20h18

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a encouragé lundi les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'ingénierie/conseil à jouer davantage encore le jeu du télétravail, alors que le recours à celui-ci s'érode dans ces secteurs davantage que dans d'autres.

20h09

Le gouvernement néerlandais a annoncé la prolongation jusqu'au 2 mars le couvre-feu, une mesure anti-covid à l'origine des pires émeutes qu'a connu le pays au cours des quarante dernières années. En vigueur de 21H00 à 4H30 depuis le 23 janvier, le premier couvre-feu aux Pays-Bas depuis la Seconde guerre mondiale devait initialement prendre fin le 10 février.

19h45

Les migrants sans-papiers au Royaume-Uni auront le droit d'être vaccinés gratuitement contre la maladie Covid-19 sans vérification de leur droit de résidence, a indiqué le gouvernement lundi.

19h25

Un variant du coronavirus identifié initialement au Royaume-Uni se propage rapidement à travers les Etats-Unis avec un doublement du nombre de cas tous les 10 jours, menaçant de provoquer un nouveau pic épidémique selon une étude.

L'étude mise en ligne dimanche n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs, mais elle offre l'examen le plus exhaustif jusqu'ici de la propagation du variant B.1.1.7 dans le pays le plus touché par la pandémie.

19h13

Le prĂ©fet des PyrĂ©nĂ©es-Orientales a saisi ce lundi soir le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de suspension des arrĂŞtĂ©s du maire RN de Perpignan portant sur la rĂ©ouverture de quatre musĂ©es municipaux Ă partir de mardi, a indiquĂ© la prĂ©fecture Ă l'AFP.Â

18h16

Un élu républicain du Congrès américain, Ron Wright, est décédé à cause du Covid-19, a annoncé son équipe lundi, devenant le premier membre siégeant au Capitole à succomber au virus. Agé de 67 ans, l'élu du Texas à la Chambre des représentants est décédé dimanche. "Au cours des deux semaines précédentes, Ron et (son épouse, ndlr.) Susan avaient été hospitalisés" à Dallas "après avoir été contaminés par le Covid-19", précisent ses porte-parole dans un communiqué.

17h42

Les musées et monuments publics et privés se sont montrés disposés à "vraiment assurer la sécurité d'un modèle résilient", y compris en durcissant les jauges, pour pouvoir rouvrir dès que possible, lundi lors d'une "réunion très contructive", a déclaré Roselyne Bachelot à l'AFP.

16h26

La Russie a enregistré une hausse de la mortalité de 17,9% en 2020 par rapport à l'année précédente, qui s'explique notamment du fait de la pandémie de Covid-19, a déclaré lundi la vice-Première ministre, chargée de la Santé. "Cet excès de mortalité comprend la mortalité due au Covid", a indiqué Tatiana Golikova.

15h54

Téhéran a dévoilé son second projet de vaccin anticoronavirus développé en Iran, à la veille de début de la campagne de vaccination dans ce pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient. "Nous commencerons les essais dans les prochains jours ou une semaine au plus tard", a déclaré Massoud Soleimani, membre du comité national du vaccin iranien, dans une conférence de presse.

15h15

La maire RN de Perpignan Louis Aliot a annoncé la réouverture de quatre musées municipaux à partir de mardi, sans attendre une éventuelle annonce du gouvernement concernant ces lieux fermés depuis fin octobre. "La culture est essentielle à la vie des Perpignanais comme de tous les Français, il est grand temps de rouvrir les lieux culturels, certains le disent, nous le faisons. On expérimente la réouverture des lieux culturels sur nos musées", a déclaré M. Aliot à l'AFP.

14h

Le gouvernement prévoit de consacrer 300 millions d'euros à financer de nouveaux projets privés destinés à lutter contre l'épidémie de Covid 19, a-t-il annoncé lundi, sur le modèle des aides qui participent déjà à la production de vaccins en France.

Les 300 millions d'euros annoncés lundi seront distribués dans le cadre d'un appel à candidatures pour des projets destinés à lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment des vaccins ou des traitements.

Ces financements s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme déjà annoncé, celui des investissements d'avenir (PIA) doté au total de 20 milliards d'euros et qui dépasse largement les enjeux liés à la crise sanitaire.

11h41

Emmanuel Macron va s'entretenir lundi après-midi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour faire le point sur la pandémie de Covid-19, les traitements et le développement des vaccins, a indiqué l'Elysée. Cet échange en visioconférence, prévu à 16H00, portera notamment sur l'initiative ACT-A, "pour accélérer le développement des remèdes au Covid-19 et les rendre disponibles de façon équitable à travers le monde", a précisé la présidence.

11h39

Le ministre de la Santé, Olivier Véran a reçu lundi au centre hospitalier de Melun une première dose de vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a constaté un journaliste de l'AFP. "Je n'ai rien senti, vous avez été formidable", a déclaré le ministre à l'infirmière qui a procédé à l'injection. Le vaccin AstraZeneca, homologué la semaine dernière par les autorités sanitaires françaises, doit servir notamment à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans comme Olivier Véran, neurologue de formation.

Il a précisé que 270.000 doses de ce vaccin sont déjà arrivées en France et que quelque 300.000 supplémentaires sont attendues "dans les deux jours". "A partir de maintenant, il va falloir que ça dépote", a-t-il estimé, espérant pouvoir "dans les 15 jours vacciner l'ensemble des soignants, pompiers et aides à domicile".

11h04

Chats et chiens souffrant de fièvre, toux ou difficultés respiratoires peuvent être testés pour le coronavirus en Corée du Sud, s'ils ont été exposés à des personnes porteuses de la maladie, a annoncé lundi le gouvernement de l'agglomération de Séoul.

Le lancement de ce programme intervient quelques semaines après l'annonce par le pays de son premier cas de contamination au Covid-19 chez un animal, en l'occurrence un chaton. "A partir d'aujourd'hui, le gouvernement de l'agglomération de Séoul proposera des tests pour le coronavirus aux chiens et chats domestiques", a déclaré aux journalistes une responsable de la prévention des maladies dans la capitale, Park Yoo-mi.

09h25

Le président centriste de la région Normandie Hervé Morin a souhaité lundi que l'accompagnement économique des entreprises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire soit maintenu pendant toute l'année 2021 et a invité à ne pas "resserrer la vis budgétaire".

Interrogé sur France 2 sur la durée du "quoi qu'il en coûte" annoncé par Emmanuel Macron au début de la crise du Covid-19, M. Morin a estimé qu'"il faut tenir (l'accompagnement économique) toute l'année 2021 en soutenant les entreprises (...) et ne pas resserrer la vis budgétaire".

Selon lui, ça a été "l'erreur après la crise de 2008": "j'étais au gouvernement à l'époque, on a probablement trop rapidement voulu revenir vers l'équilibre budgétaire", a reconnu M. Morin, qui était alors ministre de la Défense.

